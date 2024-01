I clienti DKV Mobility possono accedere a 10mila Supercharger Tesla

I clienti DKV Mobility, la piattaforma B2B leader in Europa per i pagamenti e le soluzioni on the road, possono ora accedere a 10.000 Supercharger Tesla in tutto il continente

I clienti DKV Mobility, la piattaforma B2B leader in Europa per i pagamenti e le soluzioni on the road, possono ora accedere a 10.000 Supercharger Tesla in tutto il continente e usufruire dei vantaggi offerti da Tesla, azienda leader nel settore della ricarica, indipendentemente dal marchio del veicolo elettrico. La rete di ricarica rapida Supercharger di Tesla è la più grande e affidabile in Europa e offre una velocità di ricarica fino a 250 kW.

I punti di ricarica Tesla Supercharger sono aperti a tutti i veicoli elettrici e possono essere trovati nella sezione “Charge your Non-Tesla” dell’app Tesla o nell’app DKV Mobility. Questo nuovo servizio è abilitato nella piattaforma di GreenFlux, controllata di DKV Mobility, responsabile dell’intera offerta di ricarica di DKV Mobility.

“L’integrazione della rete Supercharger di Tesla nel nostro servizio è stata concepita come una soluzione perfettamente in linea con la nostra offerta attuale, rendendo più semplice l’utilizzo per i clienti di DKV Mobility”, afferma Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services di DKV Mobility. “Offrendo l’accesso ai Supercharger Tesla ai nostri clienti, indipendentemente da quale sia il loro veicolo, permettiamo loro di beneficiare di comodità, copertura, risparmio, rapidità, sostenibilità e della migliore esperienza di ricarica fornita da Tesla”.