Alzheimer: speranza da cura a base di oligonucleotidi antisenso mirati alla tau

Alzheimer: speranze dai nuovi dati clinici di Fase 1b dello studio di BIIB080, una terapia sperimentale a base di oligonucleotidi antisenso che ha come bersaglio la tau

Biogen ha reso noti i nuovi dati clinici di Fase 1b dello studio di BIIB080, una terapia sperimentale a base di oligonucleotidi antisenso (ASO) che ha come bersaglio la tau, nella malattia di Alzheimer (AD) lieve. I dati hanno mostrato tendenze favorevoli su più endpoint esplorativi di cognizione e attività della vita quotidiana nell’AD (n=46), basandosi su risultati precedenti che hanno mostrato una riduzione della proteina tau nel liquido spinale cerebrale (t-tau del liquor) e della tomografia a emissione di positroni (PET) della tau in tutte le regioni cerebrali.

I risultati sono stati presentati al meeting 2023 Clinical Trials on Alzheimer’s Disease (CTAD), tenutosi a Boston.

Nell’AD, sia la tau che l’amiloide beta sono legate alla progressione della malattia. La proteina tau può formare grovigli che si accumulano progressivamente nelle regioni cerebrali coinvolte nella cognizione. È stato dimostrato che l’accumulo di grovigli tau patologici porta alla perdita di neuroni. Le terapie ASO sono considerate strumenti promettenti per modulare la produzione di proteine associate alla malattia. Attualmente, l’approccio ASO è alla base di oltre 60 trattamenti approvati o in fase di sperimentazione clinica per diverse aree patologiche, tra cui una serie di tumori, malattie virali e condizioni genetiche.

“È la prima volta che vediamo un forte coinvolgimento del bersaglio e un andamento favorevole degli esiti clinici con un nuovo meccanismo che ha come bersaglio la tau”, ha dichiarato Priya Singhal, responsabile dello sviluppo di Biogen. “Pur trattandosi di risultati preliminari, siamo entusiasti di questi risultati e continuiamo ad arruolare lo studio di Fase 2 CELIA. rediamo che per sconfiggere la malattia di Alzheimer siano necessari diversi approcci e siamo impegnati a esplorare il bersaglio della tau come trattamento di nuova generazione.”

Nei risultati presentati al CTAD, sono state osservate tendenze favorevoli sulle scale cognitive globali Clinical Dementia Rating Sum of Boxes (CDR-SB), Mini-Mental State Exam (MMSE) e Functional Activities Questionnaire (FAQ) alla settimana 100 nei gruppi trattati con una dose elevata di BIIB080 (n=16). I risultati si basano sui dati presentati alla Conferenza internazionale sulla malattia di Alzheimer e di Parkinson (ADPDTM 2023), che hanno dimostrato che il bersaglio diretto della produzione di proteina tau ha avuto un impatto sostanziale sui biomarcatori tau, riducendo la tau totale e fosforilata nel liquor e la patologia tau aggregata misurata dalla PET in tutte le regioni cerebrali valutate. Le tendenze favorevoli suggeriscono un potenziale legame tra la riduzione della patologia tau alla PET e gli esiti clinici.

Il trattamento è stato generalmente ben tollerato per tutta la durata dello studio. La maggior parte degli eventi avversi è stata di gravità lieve o moderata, tra cui i più comuni sono stati mal di testa, mal di schiena, dolore alle estremità, sindrome da puntura post-lombare e dolore procedurale.

BIIB080 è stato progettato per colpire l’mRNA della proteina tau associata ai microtubuli (MAPT) e ridurre la produzione di proteina tau. Lo studio di Fase 1b e il relativo studio di estensione a lungo termine (LTE) sono stati progettati per valutare la sicurezza e la tollerabilità di dosi multiple in pazienti con demenza lieve dovuta all’AD.I partecipanti sono stati randomizzati a placebo o a quattro coorti di dosaggio che hanno ricevuto 10 mg una volta ogni 4 settimane [Q4W], 30 mg Q4W, 60 mg Q4W o 115 mg Q12W.

Nell’LTE, tutti i partecipanti hanno ricevuto 60 mg o 115 mg ogni 12 settimane.Il reclutamento per lo studio di Fase 2 CELIA (NCT05399888), che valuta il potenziale di questo ASO mirato alla tau per rallentare il peggioramento del decadimento cognitivo lieve o della demenza lieve dovuta all’AD, è in corso in siti in Nord America, Europa e Asia Pacifico.

Nel dicembre 2019, Biogen ha esercitato un’opzione di licenza con Ionis e ha ottenuto una licenza mondiale, esclusiva e gravata da royalty per lo sviluppo e la commercializzazione di BIIB080.