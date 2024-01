Neptun Werft con Viking per dieci nuove navi fluviali

Neptun Werft ha annunciato che insieme a Viking ha posto la chiglia per dieci nuove navi fluviali che saranno costruite entro il 2026

Neptun Werft ha annunciato che insieme a Viking ha posto la chiglia per dieci nuove navi fluviali. Continua così la serie di successo di 65 navi per Viking. La società ha ora commissionato a NEPTUN WERFT la costruzione di altre nove innovative navi fluviali, tra cui una nave per la Senna e otto navi della nota serie Longship.

Un’altra nave per la Senna è stata già commissionata a febbraio 2023. NEPTUN WERFT quindi costruirà dieci navi fluviali per Viking entro il 2026. Mentre le Longships sono lunghe 135 metri, le navi per la Senna sono basate sulle Longships “accorciate” Viking Kari, Viking Radgrid, Viking Skaga e Viking Fjorgyn già costruite per Viking. Una nave per la Senna e quattro navi della serie Longship saranno consegnate sia nel 2025 che nel 2026. La costruzione delle navi è ora iniziata simbolicamente con la cerimonia di posa della chiglia presso NEPTUN WERFT.

Le nuove navi saranno dotate di un sistema ibrido composto da un sistema diesel-elettrico e un sistema di batterie. Questo assorbirà i picchi di carico e risparmierà una quantità considerevole di carburante. Le Longships sono state progettate per la prima volta presso NEPTUN WERFT utilizzando un nuovo sistema PLM, una soluzione combinata di Catia V6 e Cadmatic. Presenteranno inoltre una serie di innovazioni tecniche, come un sistema compatto per il trattamento delle acque reflue.

Il Gruppo MEYER prevede inoltre di entrare nella costruzione di piattaforme di conversione offshore insieme alla società belga Smulders. Per questo scopo è attualmente in fase di costituzione la joint venture NEPTUN SMULDERS Engineering. Queste piattaforme saranno costruite anche a NEPTUN WERFT in futuro. “Siamo lieti di continuare la serie delle Viking Longships con queste dieci navi. Con il loro sistema ibrido, le navi sono tra le più rispettose dell’ambiente sui fiumi europei. Il loro successo nell’utilizzo sulle navi già consegnate è stato un motivo decisivo per cui Viking ha nuovamente scelto il Gruppo MEYER per la costruzione”, afferma Jan Meyer, che guiderà NEPTUN WERFT come Chief Business Innovation Officer in futuro. NEPTUN WERFT ora ha un portafoglio ordini ben fornito con dieci navi da crociera fluviali, due navi militari per il rifornimento di carburante e parti della nave da ricerca METEOR IV, che si estende fino al 2026.