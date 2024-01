Luca Argentero ospite a Domenica In su Rai 1

Nel pomeriggio su Rai torna l’appuntamento con “Domenica In”. Tra gli ospiti Luca Argentero, Jasmine Trinca e Sergio e Pietro Castellitto

Domenica 7 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la diciassettesima puntata della nuova edizione 2023/2024 di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier e che si aprirà con un talk che ripercorrerà la storia del ‘Festival di Sanremo. In studio alcuni cantanti e protagonisti di tante edizioni: Bobby Solo, Nicola Di Bari, Donatella Rettore, I Cugini di Campagna, Marina Occhiena, con loro in qualità di opinionisti Marino Bartoletti e Paolo Fox.

L’attore Luca Argentero, interverrà per presentare l’attesa serie tv ‘Doc – Nelle tue mani’, che tornerà su Rai 1 a partire da giovedì 11 gennaio, per 8 puntate. Sergio e Pietro Castellitto, si racconteranno tra carriera e vita privata oltre a dare alcune anticipazioni del film ‘Enea’, in uscita nei cinema da giovedì 11 gennaio per la regia di Pietro Castellitto. Per la musica, Mario Biondi canterà alcuni suoi successi contenuti nell’album ‘Crooning Undercover’, mentre Alberto Urso presenterà il suo nuovo singolo “Mille domande”. In studio, anche l’attrice Jasmine Trinca per presentare la serie tv ‘La storia’, tratta dall’omonimo romanzo di Elsa Morante, su Rai1 da lunedì 8 gennaio, per la regia di Francesca Archibugi.