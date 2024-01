Il nuovo servizio BRT fresh arriva anche a Bologna

BRT fresh sbarca a Bologna: un nuovo servizio per la consegna di prodotti alimentari freschi. Operatività di sei giorni a settimana, scelta della fascia oraria e consegna al piano

BRT fresh sbarca a Bologna. Il nuovo servizio di consegna di prodotti alimentari freschi è da ieri attivo nel capoluogo felsineo. Bologna è la quinta città “fresh”: il servizio è stato attivato a Milano, Roma, Padova e Torino. Entro il 2024 è prevista la copertura nelle principali città italiane.

Sono positivi i primi dati di attività di BRT fresh: oltre 6. 000 spedizioni totali effettuate, con una media di 700 spedizioni a settimana nell’ultimo periodo grazie alle aperture delle recenti filiali. Venti mezzi refrigerati impiegati e 200 roll isotermici utilizzati per le trazioni di linea.

Il settore food è uno dei segmenti strategici del gruppo Geopost (di cui BRT è parte), che ha l’obiettivo di diventare leader nelle consegne a temperatura controllata: un segmento che crescerà del 9% l’anno nei prossimi 5 anni.

In Italia i prodotti freschi rappresentano il 50% del totale degli acquisti online di food: un mercato dal valore 4,8 miliardi di euro nel 2022, +17% sull’anno precedente (Fonte: Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano). Con il progetto fresh, BRT si candida a diventare il primo operatore nazionale nel settore delle consegne a temperatura controllata. Potendo contare sulla capillarità della propria rete e sull’expertise di Geopost, BRT è in grado di presentarsi al mercato con una proposta innovativa per i produttori che sceglieranno BRT fresh per la consegna dei propri prodotti alimentari freschi.

A Bologna, come nelle altre città, il servizio prevede consegne sei giorni a settimana (in specifiche situazioni nello stesso giorno dell’ordine), la predeterminazione della fascia oraria e la consegna al piano. Il mantenimento della catena del freddo, tra 0 e 4 °C, è garantito dal continuo monitoraggio effettuato da sensori e tecnologie integrate, che registrano ogni eventuale variazione.

Per l’avvio del servizio le filiali dell’azienda si sono dotate di innovative celle frigorifere, modulari e mobili. L’ultimo miglio è coperto con van dedicati, refrigerati o con l’utilizzo di contenitori isotermici appositamente realizzati.

BRT: scheda aziendale

BRT, principale operatore del trasporto espresso in Italia, conta una presenza capillare sul territorio italiano: oltre 200 filiali, 35 hub parcel, 13 hub messaggerie, 10 impianti di logistica, oltre 8.000 punti di ritiro e spedizione BRT-fermopoint.

Nel 2017 è entrata a far parte di Geopost (già DPDgroup), una realtà leader mondiale nel trasporto, in grado di fornire a clienti e destinatari un servizio flessibile e su misura grazie alla combinazione di tecnologia, innovazione e conoscenza dei mercati locali. Oggi BRT è l’unico operatore italiano del settore in grado di trasportare qualsiasi tipo di prodotto, di qualsiasi peso e volume, in qualsiasi parte d’Italia, d’Europa e oltre i confini europei. Dal comune più piccolo alla grande città, con un servizio personalizzato su tutti i maggiori segmenti di business.