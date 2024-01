I vincitori del PLUS 2023: Monica Acito per la narrativa edita, Alessandro Locati per la sezione graphic novel, Sara Fazzolo e Anna Ratti, a pari merito, per la narrativa inedita

a Palazzo Monferrato ad Alessandria sono stati annunciati i vincitori del PLUS – Premio letterario Fondazione Uspidalet Alessandria Cultura 20023: Monica Acito con Uvaspina (Bompiani) si è aggiudicata il riconoscimento per la narrativa edita, Alessandro Locati con La strada delle rondini (Shockdom ) per la graphic novel, mentre per il racconto inedito degli studenti sono state premiate come prime classificate a pari merito Sara Fazzolo del Liceo Fabrizio De Andrè di Brescia con Mossette goliardiche e Anna Ratti dell’Istituto Bertacchi con Per ventidue milioni di lire di Lecco. I racconti dei sei finalisti della sezione inediti sono stati pubblicati in un’Antologia edita da puntoacapo Editrice.

Ha chiuso la cerimonia di premiazione il teologo laico e filosofo Vito Mancuso con una lectio magistralis dedicata dal titolo “cosa significa veramente diventare grandi”.

Il PLUS, nato con l’obiettivo di indagare in profondità il mondo dell’adolescenza sia osservandolo con gli occhi degli adulti sia ascoltandolo attraverso la voce diretta dei ragazzi, promosso dalla Fondazione Uspidalet presieduta da Bruno Lulani, con il Patrocinio della Città e della Provincia di Alessandria e della Camera di Commercio di Alessandria e Asti, e con il contributo della ARKEMA, alla sua seconda edizione ha raggiunto oltre 200 iscrizioni complessive confermando il successo e l’importanza dei temi su cui il Premio si concentra. Confermata anche la centralità della Città di Alessandria, le cui istituzioni hanno risposto positivamente e con entusiasmo al progetto garantendo il loro supporto anche per la prossima edizione.