Hyundai Heavy Industries in allarme per carenza di manodopera nei cantieri coreani

Carenza di manodopera nei cantieri navali: HD Hyundai Heavy Industries (HHI) sta considerando di importare blocchi per navi mercantili dalla Cina per la prima volta

A causa della carenza di manodopera, HD Hyundai Heavy Industries (HHI) sta considerando di importare blocchi per navi mercantili dalla Cina per la prima volta dalla sua fondazione. Fino ad ora, tutti i blocchi per navi mercantili sono stati fabbricati dai partner coreani di HD HHI e consegnati a HD HHI.

Secondo fonti del settore, HD HHI ha recentemente contattato diverse aziende cinesi produttrici di blocchi e sta considerando di esternalizzare parte della sua produzione di blocchi a queste aziende poiché il cantiere navale coreano ha avuto difficoltà ad assicurarsi blocchi per navi mercantili in Corea. Per più di 50 anni dalla sua fondazione nel 1972, HD HHI ha attinto blocchi per navi mercantili esclusivamente da partner coreani.

Le navi sono costituite da blocchi grandi e piccoli assemblati insieme. I blocchi grandi possono pesare fino a 400 tonnellate ciascuno e le navi portacontainer molto grandi sono costruite con 300 blocchi grandi e piccoli. In genere, i partner realizzano i blocchi e li consegnano ai cantieri navali. È un processo fondamentale che richiede molta manodopera per il taglio delle lamiere di acciaio e l’assemblaggio di queste attraverso saldature. Se HD HHI riceve blocchi attraverso subappaltatori cinesi invece di subappaltatori coreani, tutti e tre i principali cantieri navali coreani – HD HHI, Hanwha Ocean e Samsung Heavy Industries – diventeranno dipendenti dalla Cina per la produzione di blocchi.

L’utilizzo di subappaltatori cinesi è dovuto alla carenza di manodopera nei cantieri navali coreani. L’industria navale ha registrato un boom dallo scorso anno a seguito dell’aumento degli ordini per i vettori di gas naturale liquefatto (GNL). In risposta, i cantieri navali e i loro fornitori hanno aumentato i salari e hanno reclutato lavoratori in gran numero. Tuttavia, gli ordini recenti per navi ad alto prezzo non saranno pagati prima di due o tre anni e, poiché sono a corto di liquidità, sono limitati nella spesa per il costo del lavoro.

Inoltre, non vi sono segnali che il problema dell’approvvigionamento di manodopera sarà risolto poiché le persone generalmente non amano lavorare nelle aree rurali. Sebbene il governo coreano abbia recentemente semplificato i requisiti per i visti per i lavoratori stranieri, molti di loro sono ancora lontani dall’essere lavoratori qualificati.