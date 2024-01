Conflitti in rosa a La Biblioteca dei Sentimenti su Rai 3

La Biblioteca dei Sentimenti in onda su Rai 3 presenta: “La Guerra delle Donne”. Una puntata speciale sui conflitti, declinata al femminile

Domenica 7 gennaio 2024, su Rai 3 alle 14:20, va in onda una puntata speciale de “La Biblioteca dei Sentimenti”, dal titolo: “La Guerra delle Donne”. Lo speciale, una sola puntata di 95 minuti proposta dall’Intrattenimento Day Time, è condotto dallo scrittore, drammaturgo e giallista partenopeo Maurizio de Giovanni e da Greta Mauro e propone il confronto tra millennial, conduttori e sei illustri ospiti sul tema della guerra, declinata al femminile. La “guerra delle donne” in tutte le sue sfaccettature, non soltanto come conflitto bellico ma battaglia per sconfiggere paure, malattie e sopraffazioni.

In studio e in collegamento per affrontare tali tematiche, intellettuali, scrittori e giornalisti: Lucia Goracci, Franco Di Mare, Hafiza e Fatima Mahdiyar, Dacia Maraini, Cinzia Tani, Davide Rondoni, Cristina Dell’Acqua, Maura Gancitano, Diego De Silva, Ritanna Armeni, Giovanna Botteri, Lino Giuanciale, con contributi video di Lidia Ravera, Franco Arminio ed Edith Bruck.

Tra i libri protagonisti della puntata: “Vita mia” di Dacia Maraini, “Il cecchino e la bambina” di Franco Di Mare, “L’amore non è giusto” di Davide Rondoni, “La formula di Socrate” di Cristina Dell’Acqua, “La famiglia grande” di Camille Kouchner, “Mia per sempre” di Cinzia Tani, “Mancarsi” di Diego de Silva, “Liberati della brava bambina” di Maura Gancitano e Andrea Colamedici.

“Speciale la Biblioteca dei Sentimenti- La Guerra delle Donne” è un programma di Andrea Di Consoli, di Luciana Maurizi, Francesca Di Rocco, Greta Mauro, Cecilia Flavia Piccinni, Barbara Tomasino. Il programma è realizzato dalla Direzione Produzione Tv della RAI-CPTV di Napoli.