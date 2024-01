Artrite idiopatica giovanile: meno apnee notturne con farmaci anti-TNF

I pazienti affetti da artrite idiopatica giovanile in trattamento con farmaci anti-TNF presentano un rischio significativamente ridotto di sviluppare apnea ostruttiva del sonno

I pazienti affetti da artrite idiopatica giovanile (JIA) in trattamento con farmaci anti-TNF presentano un rischio significativamente ridotto di sviluppare apnea ostruttiva del sonno (OSA). Queste le conclusioni di uno studio presentato nel corso del congresso annuale dell’American College of Rheumatology, che suggeriscono un potenziale beneficio di questi farmaci per il miglioramento della qualità del sonno.

Razionale e disegno dello studio

L’apnea ostruttiva del sonno (OSA) e l’artrite idiopatica giovanile (JIA), due condizioni mediche apparentemente distinte, si sono dimostrate da tempo associate con i livelli plasmatici di TNF-α; il TNF-α, infatti, non solo svolge un ruolo significativo nello sviluppo dell’OSA, ma serve anche come biomarcatore per monitorare l’attività della malattia nella JIA.

L’obiettivo principale dell’attuale studio è stato quello di verificare se il trattamento con farmaci anti-TNF influenzasse il rischio di sviluppare OSA tra i pazienti con JIA.

Lo studio osservazionale, avente un disegno di coorte, ha incluso pazienti con diagnosi di JIA secondo i criteri di classificazione dell’International League of Associations for Rheumatology. I pazienti sono stati esaminati tra il 2008 e il 2023 in 92 ospedali dislocati sul territorio Usa.

Per ridurre i bias di selezione, è stato utilizzato il propensity score matching per bilanciare le differenze tra i due gruppi al basale (quelli trattati e non trattati con farmaci anti-TNF) – relativamente all’esordio di JIA, al sesso di appartenenza e alla presenza di comorbidità.

L’outcome primario dello studio era rappresentato dall’incidenza di OSA durante il periodo di follow-up.

Risultati principali

Sono stati inclusi nell’analisi un totale di 1299 pazienti e, nel complesso, 514 pazienti trattati con farmaci anti-TNF sono andati incontro per la prima volta allo sviluppo di OSA rispetto a 594 pazienti non trattati.

I risultati dell’analisi di regressione proporzionale di Cox hanno mostrato che l’impiego di farmaci anti-TNF riduceva significativamente il rischio di OSA rispetto ai non utilizzatori di questi farmaci (HR: 0,87; IC95%: 0,78-0,98; risk ratio, 0,86; IC95%: 0,76-0,96).

Riassumendo

In conclusione, i risultati del presente studio suggeriscono che i soggetti con JIA trattati con farmaci anti-TNF presentano un rischio significativamente ridotto di OSA. Questo risultato è coerente con studi precedenti che hanno dimostrato come l’impiego di questi farmaci abbia portato ad una significativa riduzione del rischio di OSA e ad una migliore qualità del sonno in pazienti con altre artriti infiammatorie come la spondiloartrite e l’artrite reumatoide.

A questo punto, saranno necessari studi clinici per convalidare i risultati ottenuti.

