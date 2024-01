Maxi investimento di Maersk nel Sudest asiatico

Maersk investirà oltre 500 milioni di dollari nel Sudest asiatico per espandere la propria infrastruttura della catena di approvvigionamento

A.P. Moller-Maersk (Maersk) ha annunciato un investimento di oltre 500 milioni di dollari per espandere la propria infrastruttura della catena di approvvigionamento al fine di sostenere l’emergere del Sudest asiatico come hub di produzione globale e potenza di consumo. L’investimento triennale pianificato da Maersk sarà rivolto al suo ramo Logistics & Services, ma allo stesso tempo, una parte sostanziale dell’investimento sarà canalizzata anche nella sua infrastruttura Ocean and Terminals.

Si prevede che l’investimento creerà opportunità di lavoro per i talenti locali oltre alle efficienze dell’automazione e amplierà la presenza della rete esistente dell’azienda nella regione. L’investimento è stato annunciato a margine di una riunione del consiglio di amministrazione globale recentemente conclusa a Singapore. Mira a costruire la resilienza della catena di approvvigionamento, ridurre i costi del commercio e offrire risultati a valore aggiunto ai suoi clienti.

Maersk investirà nell’ampliamento della sua rete di magazzini e distribuzione fino al 50% nell’area per aumentare le sue capacità oceaniche, aeree e terrestri, servendo sia i mercati internazionali che domestici. Entro il 2026, Maersk prevede di aggiungere quasi 480.000 metri quadrati di capacità distribuiti in Malesia, Indonesia, Singapore e Filippine. Con questi investimenti, Maersk sarà in grado di servire meglio i clienti con centri di distribuzione mega strategicamente posizionati, sostenibili e dotati di automazione avanzata per guidare maggiore efficienza.

Uno degli investimenti più importanti sarà quello nel porto di Tanjung Pelepas, situato in Malaysia, che è destinato a diventare un hub logistico integrato chiave con connettività multimodale per semplificare la catena di approvvigionamento dei nostri clienti a livello nazionale e connettersi al mondo. Inoltre, Maersk sta investendo anche nell’aumento della sua capacità di magazzino terrestre presso l’aeroporto di Changi a Singapore, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione come hub regionale del trasporto aereo di Maersk.