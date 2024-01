Il nuovo singolo di Paul Giorgi è “Sensazione”

Disponibile online per Factory Flaws “Sensazione”, il nuovo singolo di Paul Giorgi che torna con un brano vivace per colorare le uggiose giornate invernali

“Sensazione” con il suo sound ipnotico e dai tratti psichedelici dipinge un sentimento universale, le famose farfalle nello stomaco che si sentono quando si ha accanto una persona che fa stare bene, ma spesso anche male, eppure è complicato allontanarci.

“Sensazione parla di quando ci leghiamo ad una persona che sappiamo non essere giusta per noi eppure continuiamo a ricaderci ogni volta. Quando ci sentiamo il cuore scoppiare di notte, o come a bordo di un’auto da corsa e non sappiamo se stiamo per schiantarci o meno. Eppure siamo lì, pronti a farci male, a schiacciarci come formiche sotto i sassi. E’ un pezzo che unisce diverse sonorità e sono contento del risultato; sono felice che riesca a trasmettermi un sacco di energia (ricordo di aver saltato fortissimo in studio durante le fasi di produzione!) e spero che succeda anche a chi lo ascolterà.”

Biografia

Paul Giorgi, classe 1995, nasce ad Ascoli Piceno e inizia a studiare tastiera da bambino. Si diploma in chitarra moderna, lascia ingegneria, si innamora diverse volte e registra alcune canzoni in un progetto indie rock chiamato “The Koffess” nel 2017. Tra le altre cose sviluppa un omnichord per iOS collaborando con Calcutta e Andrea Suriani e quando decide di dedicare le sue energie alla musica, inizia a lavorare sul suo progetto come cantautore e parallelamente anche come produttore per altri artisti della sua zona. Nel 2020 lavora al suo primo album trasferendosi in uno studio in campagna dove registra e pubblica nel 2021 il suo disco d’esordio “Safari Pop”, che riceve il supporto del pubblico e delle piattaforme streaming (in copertina due volte nella playlist editoriale Spotify Scuola Indie).

La dimensione live gli permette di mostrare il suo estro e coinvolgere ancora di più chi lo ascolta; nel 2021 suona in apertura ai Bnkr44 e nel 2023 in apertura di Cavetown sul palco principale del Circolo Magnolia. Il 25 Agosto 2023 torna con un nuovo singolo “Anice”, con cui fa il suo ingresso nella label Factory Flaws seguito da “Adriatico” e “Sensazione” che anticipano il suo progetto in uscita il 2024.