Ex Machina Italia: umanisti e filosofi addestrano l’Intelligenza artificiale

Per fare un computer ci vuole un informatico. Per fare un’intelligenza artificiale ci vuole un umanista. Ne sono convinti i creatori di Ex Machina Italia, una società di innovazione digitale con sede a Bologna, per la precisione in Bolognina. Fondata nel 2020, in piena pandemia, la start-up è stata fondata non da neolaureati ma da persone già con una lunga esperienza alle spalle in questo campo. Ci sono quindi matematici, fisici e ingegneri, ma anche filosofi e linguisti. Ed è proprio sulle competenze umanistiche che la società punta proprio per addestrare l’intelligenza artificiale. Ma come si insegna a un cervellone elettronico? Lo spiega alla ‘Dire’ Sandro Cacciamani, ceo di Ex Machina Italia.

Prima di tutto vengono inseriti contenuti e documenti già esistenti, che vengono caricati nel sistema e che l’Ia elabora, traducendoli in un database sotto forma di domande e risposte (Faq). Da questa mole di dati, l’intelligenza artificiale ricava le risposte alle domande che gli vengono poste, facendo una ricerca semantica (e non solo per parole chiave) tra i contenuti a disposizione. Se invece non c’è una corrispondenza tra i dati in possesso e la domanda, attraverso il cosiddetto ‘Large Language Model’ (LLM) il cervellone è comunque in grado di generare al volo una risposta rielaborando i contenuti a disposizione. Dietro ogni macchina in ogni caso c’è sempre una persona, che con un’attività di back office verifica le risposte che l’Ia fornisce ed è in grado di integrarle, correggerle o completarle. Così, di conversazione in conversazione, il sistema impara ‘da solo’ e riesce a generare risposte sempre più corrette. Ed è proprio qui che entra in gioco l’umanista.

All’intelligenza artificiale infatti non vengono solo forniti i contenuti, ma le viene insegnato anche come parlare, con quale stile, che tono di voce usare, cosa dire e addirittura cosa è meglio non dire in alcune circostanze. Insomma, oltre Ia comandi (prompt) generali per ‘impersonificare’ l’intelligenza artificiale, la macchina viene addestrata con comandi più specifici anche alle finezze del linguaggio, a destreggiarsi tra ambiguità e doppi sensi, ma anche a imparare l’etica del linguaggio, grazie appunto alle ‘lezioni’ di filosofi e linguisti.