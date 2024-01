ABB con Auckland Transport per il primo sistema di ricarica megawatt marittimo

ABB ha ottenuto un contratto con Auckland Transport (AT) per fornire il primo sistema di ricarica megawatt (MCS) marittimo

ABB ha ottenuto un contratto con Auckland Transport (AT) per fornire il primo sistema di ricarica megawatt (MCS) marittimo al mondo per ricaricare i traghetti elettrici utilizzando la stessa interfaccia dei camion e degli aerei. Riducendo la barriera all’ingresso, il sistema standardizzato e altamente adattabile dovrebbe migliorare la competitività delle navi elettriche rispetto ai loro omologhi alimentati a combustibili fossili.

Nell’ambito della sua iniziativa Mission Electric, AT ha ordinato due traghetti elettrici da 200 posti e due traghetti ibridi elettrici da 300 passeggeri e si prevede diventerà il più grande operatore di flotta di traghetti elettrici nell’emisfero meridionale entro il 2030. Sostituendo traghetti convenzionali a diesel, i nuovi traghetti dovrebbero aiutare AT a ridurre l’utilizzo del diesel di 1,5 milioni di litri e le emissioni di CO2e di 4.000 tonnellate metriche all’anno, pari alle emissioni annuali generate da circa 90 autobus diesel.

Mentre i traghetti trasportano solo il 6% degli utenti del trasporto pubblico ad Auckland, i loro motori diesel producono il 20% delle emissioni di gas serra del trasporto pubblico della città. La Nuova Zelanda ha fissato obiettivi di decarbonizzazione includendo un obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050 nella sua Legge Zero Carbon. Dato la sua responsabilità per le infrastrutture del trasporto pubblico intorno alla baia di Hauraki, AT ha scelto di elettrificare la sua rete di traghetti utilizzando lo standard del sistema di ricarica megawatt CharIN.

ABB lavorerà con partner locali per fornire, progettare e installare cinque soluzioni di ricarica complete nel 2024 e nel 2025 presso diversi terminal dei traghetti. Ogni sistema sarà dotato di due caricatori da 1,65 MW, ciascuno composto da un trasformatore, convertitori ACS880, connettori MCS e gestione dei cavi sui pontili dei traghetti. I caricatori forniranno oltre tre megawatt di corrente continua (CC) per sostenere i tempi di sosta brevi e le elevate richieste di potenza necessarie per mantenere un’efficiente flotta di traghetti.