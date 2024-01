“A Sua Immagine” nel pomeriggio su Rai 1 ricorda Totò

Il programma “A Sua Immagine” in onda nel pomeriggio su Rai 1 ricorda Totò. A seguire, “Le Ragioni della speranza” alla scoperta del giro delle sette Chiese

Lorena Bianchetti incontra Elena Anticoli De Curtis, nipote di Totò, che non ha mai conosciuto, ma del quale è ben in grado di ripercorrere la sua carriera attraverso i racconti e le vicende vissute da sua madre Liliana. In questa puntata di “A Sua immagine”, in onda sabato 6 gennaio alle 16 su Rai 1, verrà ricordato il grande attore italiano, che all’apice della sua carriera viene celebrato da Mina a “Studio Uno”, e successivamente viene intervistato sulle sue origini da un giovanissimo Lello Bersani, al quale Totò confida il suo essere il Principe De Curtis ben distinto dal personaggio cinematografico. Proprio quello che racconta Enzo Decaro, intervistato da Paolo Balduzzi, facendo capire la differenza tra l’uomo e la maschera e come questa convivenza in un unico genio della comicità fosse difficile e travagliata. Lo dimostrano i tanti biglietti, foglietti pagine volanti, raccolti da Elena De Curtis, dove Totò la notte annotava i suoi pensieri più profondi, le poesie come “‘A Livella” o le canzoni come Malafemmina.

Nel giorno dell’Epifania, nuovo appuntamento con “Le Ragioni della speranza”. Don Andrea Lonardo, direttore del Servizio per la Cultura e l’Università della Diocesi di Roma, offre una sua riflessione al Vangelo e conduce alla scoperta del “Giro delle sette Chiese”, un pellegrinaggio dalle origini antiche che si è consolidato grazie a san Filippo Neri nel XVI secolo. Ad accompagnare don Andrea, Chiara e Ginevra, due ragazze curiose di provare l’esperienza di questo cammino. Prima tappa: la Basilica di San Giovanni in Laterano, considerata la cattedrale di Roma e la chiesa madre del Cattolicesimo. La sua rilevanza deriva dal fatto che è stata la prima basilica cristiana eretta a Roma, ed è il luogo in cui il Papa celebra le liturgie più importanti. Per i pellegrini, visitare la Basilica di San Giovanni in Laterano significa avvicinarsi alla sede del Papato e immergersi nella storia millenaria del Cristianesimo.