Restyling Mercedes Classe B: eleganza e sicurezza per la famiglia moderna

In un mondo dove la versatilità e la sicurezza sono essenziali per affrontare le vicissitudini quotidiane, Mercedes Classe B si presenta come una soluzione ideale per le famiglie moderne che hanno la necessità di spostarsi in città o fuori da essa, diventando uno dei modelli più celebri e amati.

Prestazioni ed eleganza rinnovata

Il restyling 2023 di Classe B Mercedes si distingue per diversi fattori estetici, che ne valorizzano il design con eleganza e modernità, oltre che dai sistemi di assistenza alla guida particolarmente avanzati e che consentono di proteggere il conducente e i passeggeri nel migliore dei modi.

L’importanza di scegliere la qualità: Trivellato, Top Dealers Ufficiale Mercedes Italia

Nel momento in cui si decide di investire in un mezzo di trasporto di alta qualità come Mercedes Classe B, scegliere la concessionaria giusta è indispensabile per reperire il modello desiderato e ottenere consigli e valutazioni oggettive sul veicolo. Trivellato, Top Dealers Ufficiale Mercedes Italia e unico AMG Performance Center Veneto, è il partner ideale per garantire un’esperienza senza eguali. Grazie all’esperienza di più di 100 anni maturata nel settore dell’automotive, Trivellato offre un parco macchine molto ampio, con più di 500 Mercedes nuove e usate, tutte in pronta consegna.

Per quanto riguarda l’usato, come nel caso di Mercedes Classe B usata, sul sito trivellato.it è possibile vedere in tempo reale eventuali graffi o segni del tempo. Inoltre, per garantirne la qualità tutte le auto vengono sottoposte a 150 controlli rispettando gli standard Mercedes Benz Certified, mostrando un impegno significativo e la massima trasparenza verso i clienti.

Mercedes Classe B: tutto quello che devi sapere

Bisogna sottolineare che la Stella di Stoccarda ha puntato sulle nuove tecnologie e prestazioni. Infatti, la metamorfosi più evidente avviene proprio sotto il cofano, con una particolare attenzione ai nuovi motori ibridi.

Spicca tra le novità l’ibrido plug-in, che garantisce alle famiglie l’ingresso tranquillo nelle ZTL cittadine, abbinando sostenibilità e praticità. Vi sono però ancora soluzioni diesel che possono adattarsi meglio a coloro che desiderano viaggiare tanto e spendere poco in carburante. Fiore all’occhiello della nuova gamma, Mercedes Classe B 250 e plug-in hybrid, risulta ancora più efficiente, combinando un motore 1.3 turbo-benzina a una soluzione elettrica da 80 kW, in grado di sprigionare un totale di 262 CV.

La rivoluzione parte però dall’innovazione a benzina mild hybrid, che offre un’unità a 48 volt da 10 kW e si accompagna al modello 1.3 turbo-benzina da 136 o 163 cavalli; rispettivamente con la Classe B180 e B200, ai quali aggiunge 14 CV e permettendo di raggiungere una potenza corrispettivamente di 150 e 180 CV.

Nella nuova linea di Mercedes Classe B figurano anche le alternative B180d, B200d e B220d, garantendo agli appassionati del brand la massima versatilità e la possibilità di optare per un motore diesel.

Spostando l’attenzione verso gli interni, Mercedes Classe B presenta un display a doppio schermo da 7 e 10.25 pollici, entrambi già inclusi nella nuova serie e compatibili con Apple CarPlay a AndroidAuto. Grazie a tale strumento si possono monitorare in modo avanzato tutte le funzioni del veicolo, ottimizzando l’esperienza di guida e soprattutto senza distogliere l’attenzione dalla strada.