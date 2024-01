Previsioni meteo 5 gennaio 2024: ultime ore di stabilità

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 5 gennaio 2024: perturbazione in transito sulle regioni centro-settentrionali con piogge e neve sui rilievi

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia nel weekend dell’Epifania a causa del cedimento dell’anticiclone che nella giornata di oggi lascerà spazio all’arrivo di una intensa perturbazione. L’arrivo del primo nucleo instabile del nuovo anno coinciderà con piogge e temporali sulle regioni del Nord e, nel corso della giornata, anche su quelle del Centro. Neve a quote medio-basse sui rilievi alpini poi da domenica arriverà la prima ondata di gelo di questo inverno. La prossima settimana avremo infatti valori inferiori alla media stagionale e possibilità di nevicate fino in pianura.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 5 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni in arrivo al Nord-Ovest, più asciutto al Nord-Est. Al pomeriggio maltempo in estensione a tutti i settori con precipitazioni anche intense specie sulla Liguria. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con fenomeni più intensi al Nord-Est. Neve in calo fino a 600-1000 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori ma con cieli nuvolosi, deboli piogge sulla Toscana. Al pomeriggio ancora piogge in estensione a Umbria e Lazio, più asciutto ma con molte nuvole altrove. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sui settori tirrenici, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nuvole, salvo deboli piogge sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità e schiarite, locali piogge solo sulla Sardegna. In serata nuvolosità in generale aumento con delle piogge sulla Sardegna, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .