Politica in lutto: morto a 74 anni l’economista Giulio Santagata

Morto oggi Giulio Santagata, il politico ed economista aveva 74 anni. Il dolore di Prodi: “Amico e compagno di battaglie politiche”

È morto all’età di 74 anni Giulio Santagata, politico ed economista. Ne dà annuncio Romano Prodi, di cui fu stretto collaboratore.

“La scomparsa di Giulio Santagata è un grande dolore. Piango la perdita di un amico carissimo al quale ero legato da sentimenti di affetto profondo- ha reso noto l’ex presidente del Consiglio- . Per anni Giulio ed io abbiamo condiviso non solo tanta parte della vita privata, ma anche battaglie politiche, successi e sconfitte. Mi è impossibile sintetizzare oggi i tanti ricordi di una storia che ci ha visto fianco a fianco. Mi mancherà la sua vivace intelligenza, la schiettezza dei suoi consigli e la sua capacità di trovare il risvolto ironico nelle cose della vita e della politica. Il mio pensiero e il mio abbraccio più grande a Lalla, ai figli Eugenio e Pippi, alla sua famiglia”.

ZAMPA (PD): AMICO STRAORDINARIO, UN INNOVATORE IN POLITICA

“Giulio Santagata è stato un amico straordinario e la sua scomparsa mi addolora immensamente. Pieno di intelligenza creativa, di vitalità, di forza politica, Giulio ha regalato a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di collaborare con lui, una gran voglia di fare, e un sentimento di positività e coraggio. Abbiamo vissuto insieme la stagione politica più appassionante della storia recente del riformismo e del centrosinistra italiano: due campagne elettorali, due vittorie. Le sue innovazioni, in testa a tutte la Fabbrica del programma, hanno rappresentato a livello europeo un esempio di come cambiare la politica, in particolare la relazione con gli elettori e con la società. Giulio resterà nel mio cuore e nel cuore di quanti lo hanno conosciuto. Mi stringo a Lalla, sua moglie, ai suoi figli, a sua sorella e ai suoi famigliari”. Così la senatrice del Pd Sandra Zampa.

SUI SOCIAL ANCHE IL CORDOGLIO DI VASCO

Anche Vasco Rossi ha ricordato con affetto e commozione Giulio Santagata. “Ciao Giulio, amico simpatico leale e sincero”, ha scritto il cantante di Zocca (Modena), come lo stesso Santagata, su Instagram, ” Uomo ‘intelligente, ironico e colto’. Una persona straordinaria ci ha lasciato oggi improvvisamente! Io sono molto triste…ma nel mio cuore Giulio non morirà mai. Resterà sempre vivo dentro di me. Viva Giulio Santagata”. Vasco pubblica poi un estratto della serie tv sulla sua vita uscita per Netflix, ‘Il Supervissuto’, in cui è lo stesso Santagata a ricordare la loro gioventù.