Insufficienza cardiaca da antracicline: al via un test per prevenirla

I pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia con antracicline hanno un rischio più che doppio di sviluppare un’insufficienza cardiaca: un progetto per prevenirla

I pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia con antracicline hanno un rischio più che doppio di sviluppare un’insufficienza cardiaca rispetto ai loro coetanei senza cancro. L’innovativo progetto RESILIENCE mira a prevenire l’insufficienza cardiaca nei pazienti che necessitano di antracicline per il trattamento del cancro.

Si stima che ogni anno venga diagnosticato un tumore a quattro milioni di europei. La chemioterapia a base di antracicline ha un ruolo di primo piano nel trattamento di molte forme di cancro – ad esempio, fino al 70% dei pazienti affetti da linfoma riceve un regime a base di antracicline. Attualmente, non esiste una terapia per prevenire la cardiotossicità da antracicline.

Il progetto multinazionale RESILIENCE, finanziato dall’UE, sta testando un promettente trattamento preventivo, chiamato condizionamento ischemico remoto, nei pazienti affetti da linfoma a rischio di cardiotossicità da antracicline. Si tratta del primo studio randomizzato che valuta l’intervento in pazienti con cancro sottoposti a chemioterapia con antracicline.

“Se lo studio sarà positivo, l’insufficienza cardiaca potrebbe essere ridotta in modo massiccio nei pazienti sopravvissuti al cancro”, ha dichiarato il coordinatore del progetto, il professor Borja Ibanez.

Saranno inclusi più di 600 pazienti con linfoma non-Hodgkin sottoposti a chemioterapia con antracicline provenienti da sette Paesi dell’UE. Circa 100 pazienti sono già stati arruolati. I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a eseguire un condizionamento ischemico remoto o un intervento placebo una volta alla settimana, a casa, durante quattro mesi di chemioterapia.

Il condizionamento ischemico a distanza consiste nell’interrompere ripetutamente l’apporto di sangue a un braccio per cinque minuti alla volta, gonfiando un bracciale per la pressione sanguigna. Le sostanze rilasciate nel braccio raggiungono gli organi, rendendoli resistenti alle lesioni. Studi sperimentali hanno dimostrato che il trattamento può ridurre la cardiotossicità indotta dalle antracicline. Verranno utilizzati metodi di imaging

Lo scorso 19 ottobre, esperti internazionali e pazienti del progetto si sono riuniti presso la European Heart House, sede della Società Europea di Cardiologia (ESC), in un think tank unico per migliorare l’assistenza sanitaria e la qualità della vita dei pazienti affetti da cancro. L’incontro ha riunito il consorzio multidisciplinare del progetto, che comprende cardiologi, ematologi, oncologi, cardiochirurghi, industria, politici e, soprattutto, pazienti e associazioni di pazienti.

“Il punto di vista dei pazienti è essenziale nei nostri sforzi per ridurre i danni al cuore causati dal trattamento del cancro”, ha dichiarato la professoressa Teresa López-Fernández, ricercatore principale di RESILENCE e presidente eletto del Consiglio di Cardio-Oncologia dell’ESC. “I pazienti hanno svolto un ruolo centrale nella progettazione dello studio RESILIENCE e raccoglieremo informazioni sulle loro esperienze di trattamento durante lo studio”.

Le prime linee guida ESC sulla cardio-oncologia sono state pubblicate lo scorso anno , accompagnate da linee guida scritte per i pazienti. “L’ESC è un partner fondamentale del progetto”, ha aggiunto il professor Riccardo Asteggiano, ricercatore principale di RESILENCE e già presidente del Consiglio di Cardio-Oncologia dell’ESC.” Oltre a ospitare il meeting di ottobre, l’ESC ha contribuito alla progettazione del protocollo di ricerca, svolgerà un ruolo chiave nella diffusione dei risultati e contribuirà a educare i cardiologi e gli oncologi su come ridurre al minimo gli effetti cardiaci del trattamento del cancro”.

Ibanez ha concluso: “Il progetto RESILIENCE sta rompendo i confini tra le diverse parti interessate nel campo della cardio-oncologia, con l’obiettivo comune di migliorare la qualità di vita dei pazienti” all’avanguardia per confrontare la funzione cardiaca tra i due bracci di trattamento.

Larsen CM, Garcia A rango M, Dasari H, et al. Association of anthracycline with heart failure in patients treated for breast cancer or lymphoma, 1985-2010. JAMA Netw Open. 2023;6:e2254669.