Il settore siderurgico punta all’abbattimento delle emissioni

Il settore siderurgico è da sempre uno dei settori in cui le emissioni di anidride carbonica risulta essere tra i maggiormente inquinanti: l’obiettivo è la drastica riduzione

Il settore siderurgico è da sempre uno dei settori in cui le emissioni di anidride carbonica risulta essere tra i maggiormente inquinanti. Un team di ricerca tedesco creato dalla Fraunhofer Gesellschaft (FhG), TS ELINO GmbH e Salzgitter AG sta lavorando in modo sperimentale alla conversione di una acciaieria per rendere la produzione di acciaio a basso impatto. Il team ha come obiettivo la produzione di acciaio tramite la riduzione diretta del minerale ferroso mediante l’idrogeno.

L’utilizzo dell’idrogeno andrebbe a sostituire completamente l’attuale agente riducente, il coke. Grazie a questo cambiamento le emissioni di anidride carbonica si ridurrebbero del – 97% grazie all’utilizzo di idrogeno verde. La produzione di idrogeno avviene mediante elettrolisi ad alta temperatura, la quale può essere utilizzata per aumentare l’efficienza elettrica e questo fattore va a recare notevoli vantaggi nei processi di produzione dell’acciaio. La volontà è di andare a ottimizzare e migliorare nel complesso la produzione di acciaio è il fattore chiave dell’innovazione poichè non solo l’alto forno ma più ambiti sarebbero interessati da un insieme di cambiamenti in un’ottica effettivamente verde.

Una innovazione di questa portata sarebbe di grande impatto a livello globale poiché, prendendo ad esempio la Germania, le aziende siderurgiche immettono nell’atmosfera circa 55 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno per la produzione di acciaio che equivale al 28% del totale delle emissioni di CO2 generate dalle industrie tedesche. Il processo che il team vuole mettere in atto tramite l’utilizzo dell’idrogeno si attuerebbe direttamente all’interno del reattore mediante la reazione del ferro con l’idrogeno raggiungendo un’alta temperatura così da far reagire l’idrogeno sul materiale ferroso rimuovendo l’ossido di ferro dal minerale stesso. I ricercatori che stanno compiendo queste sperimentazioni puntano a convertire un terzo della produzione dell’acciaio al processo ecologico con idrogeno entro il 2026 presenti su territorio tedesco.