Il film “Gli occhi di Tammy Faye” stasera su Rai 3: la trama

In prima tv stasera su Rai 3 “Gli occhi di Tammy Faye”, il film che valse il Premio Oscar per Jessica Chastain: ecco la trama

Una storia vera, un’attrice da Oscar: su Rai 3, venerdì 5 gennaio, in prima serata (alle 21.20) e in prima visione andrà in onda “Gli occhi di Tammy Faye”, con Jessica Chastain che per questo film si è aggiudicata l’ambitissima statuetta.

Tammy Faye LaValley è stata un personaggio incredibilmente popolare negli Stati Uniti, fra gli anni Sessanta e Novanta quando, in coppia col marito Jim Bakker, diede vita a una grossa organizzazione dedita all’evangelizzazione televisiva. Ne scaturì un’impresa miliardaria che però col tempo si è rivelata molto opaca e piena di contraddizioni.

Film ricco e originale, “Gli occhi di Tammy Faye” racconta un mondo complesso e contorto, in cui religione e fede s’intrecciano con opulenza e show business. Impresa cinematografica non facile, il film è sostenuto senza pause dal clamoroso lavoro di Jessica Chastain, che ha studiato per anni il personaggio, e ha animato, con la sua Tammy Faye, un ruolo da manuale della recitazione.