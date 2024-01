Giallo a Naro, in provincia di Agrigento: 2 donne trovate morte in casa

Mistero a Naro, nell’Agrigentino: due donne, Maria Russ e Delia Zarniscu, entrambe di origine rumena, sono state trovate morte nelle rispettive abitazioni

I carabinieri del reparto operativo di Agrigento indagano sulla morte di due donne a Naro. I corpi delle due donne, di nazionalità rumena, sono state trovate in due abitazioni diverse.

Il primo cadavere è stato scoperto carbonizzato dai vigili del fuoco intervenuti in un incendio in vicolo Avenia, il secondo è stato trovato in un appartamento della vicina via Da Vinci in una pozza di sangue. Le due abitazioni distano pochi metri l’una dall’altra. L’ipotesi che circola è che si sia trattato di un duplice omicidio.

Le due donne morte si chiamavano Maria Russ e Delia Zarniscu. Entrambe vivevano a Naro da diverso tempo. Per tutta la mattinata sono andati avanti i rilievi sui luoghi di ritrovamento dei corpi. Sul posto anche il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella. Le indagini sono orientate sulla cerchia di amicizie delle due donne.

SINDACA DI NARO: “ATTONITI PER FEROCE MASSACRO DI 2 DONNE”

“Naro si sveglia attonita, ammutolita da tanta ferocia”. Così in un post Facebook la sindaca della cittadina in provincia di Agrigento, dove sono state trovate due donne morte. “Un duplice omicidio nel cuore del nostro centro storico ha spento due donne, entrambe romene ed entrambe naresi – aggiunge -. Non è il momento di frasi di circostanza. Come comunità diciamo ‘no’ ad ogni forma di violenza e rimaniamo in rispettoso silenzio del lavoro delle forze dell’ordine e della Procura, che, sappiamo, riusciranno presto a fare chiarezza su quanto accaduto. Che gli autori di questo massacro siano individuati ed assicurati alla giustizia – conclude Brandara – e vengano esclusi, se naresi, da una comunità sana e operosa”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)