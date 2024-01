Eolico offshore: Iberdrola e Masdar siglano accordo globale

L’accordo è in fase di negoziazione e potrebbe essere firmato entro la fine del primo trimestre del 2024. Oltre a East Anglia 3, Iberdrola e Masdar collaboreranno per sviluppare futuri progetti eolici offshore e di idrogeno verde in Europa e in altri mercati. Si prevede che il valore totale degli investimenti congiunti possa raggiungere i 15 miliardi di euro. L’alleanza dimostra l’impegno di entrambe le società ad accelerare la transizione energetica globale.

