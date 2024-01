Daria Huber su YouTube con il videoclip di “Voce”

Daria Huber online su YouTube con il videoclip di “Voce”, il nuovo singolo in cui la cantautrice mette un punto alle attese

Fuori il videoclip ufficiale di “VOCE”, il nuovo singolo di Daria Huber che racconta delle attese e della necessità di porne fine.

Il brano prodotto dalla stessa Daria Huber in collaborazione con Alessandro Casagni, è caratterizzato da un sound alternative indie/pop, ricco di synth ed elementi ritmici capaci di dipingere chiaramente le sensazioni dell’artista. Attraverso linee melodiche accattivanti, che accompagnano un testo fresco e ricco di sincerità, Daria racconta il percorso verso il raggiungimento dei suoi sogni e le difficoltà percepite a causa dell’ambiente tossico che in alcuni casi si crea nell’industria musicale.

Nel video, diretto da Marcella Huber, Michela Gentile e l’artista stessa, Daria si trova bloccata all’interno di un mondo nel quale il tempo scorre ma sembra essere fermo al tempo stesso. La sensazione di essere costantemente in sala d’attesa, dipinta da immagini come un orologio fermo, un vinile sul piatto di un giradischi che non funziona, un telefono che non suona mai, si contrappone alle necessità di mettere un punto alle attese, proprio come Daria ha scelto di fare intraprendendo un percorso da artista indipendente, cominciato proprio con “VOCE”.

“Durante il mio percorso sono stata messa per troppo tempo in sala d’attesa. Nessun momento sembrava adatto a chi lavorava con me per far uscire la mia musica. Sentivo di star lasciando delle canzoni in cui credevo su una mensola a prendere polvere e, ad un certo punto, ho deciso che era ora di cambiare le cose e darmi un’opportunità”.