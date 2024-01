Bento su YouTube con il videoclip di “I need your help”

Il nuovo singolo del duo elettronico pugliese Bento disponibile sulle piattaforme digitali e in radio e su YouTube con il videoclip

Disponibile su YouTube il videoclip di I need your help, singolo del ritorno del duo elettronico pugliese Bento, su tutte le piattaforme digitali e in radio per Last Floor Studio. Il brano, dallo stile particolarmente ricercato che unisce industrial e big beat misto al jungle, anticipa l’uscita di YΛΗ, nuovo EP realizzato con il contributo NUOVOIMAIE “Nuove produzioni discografiche 2022-2023” in uscita a dicembre.

Il videoclip, diretto da Pierfrancesco Marinelli, trasmette frenesia, paura ed ansia. Emozioni forti che vive la protagonista in un’escalation di momenti irreali e assurdi, ma che purtroppo toccano le corde di molti che nella vita di tutti i giorni si nascondono dietro mille alibi.

“Non riuscire a guardarsi allo specchio è una metafora che descrive bene l’incapacità di riconoscersi, una condizione spesso vissuta da molti.” – Bento

CREDITS

Sceneggiatura: Bento

Regia: Pierfrancesco Marinelli

Direttore della fotografia: Federico Annicchiarico

Costumista: AndyTrema

Montaggio e grafica: Claudio Macchitella

Attrice: Caterina Petrarulo

Testo e musica: Francesco Barletta, Umberto Coviello

Prodotto dai Bento presso Last Floor Studio.

Label: Last Floor Studio

Copertina: Claudio Macchitella

CHI SONO I BENTO?

I Bento sono un duo elettronico/acustico nato nel 2019 in provincia di Brindisi. La band si completa con la collaborazione di Carlo Madaghiele fonico Laboratori Testone (MI) e la creazione di Visual del VJ Claudio Macchitella.

Vincitori del Bando Nuove Produzioni Discografiche NUOVOIMAIE, a livello nazionale, sono prossimi alla pubblicazione del loro secondo lavoro nel mese di Dicembre 2023.

Vincitori della selezione #MUSICFORPHEST 2023 in collaborazione con Viva Festival e Radio Norba rientrano nei 4 finalisti prendendo parte al festival PhEST – See Beyond the Sea.

All’attivo già quattro singoli usciti nel 2020 e 2021: UA, Moon, Forget your Life, Follow, la partecipazione al Genera Festival 2020. Nel marzo 2021 l’autorevole testata DJ Mag Italia li cita tra gli esponenti di riferimento della nuova ondata electro-indie italiana. Il 16 Novembre vede alla luce il loro primo album HEY DREAMERS! uscito in anteprima su Soundwall.