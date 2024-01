Bacirosa svela le Cinque Scuse più utilizzate dai Mariti per garantirsi una serata trasgressiva

Nell’eterna lotta all’interno di una relazione coniugale, la fiducia costituisce un pilastro fondamentale. Ma cosa succede quando il dubbio si insinua e i mariti utilizzano scuse creative per poter vivere una serata trasgressiva? Una recente ricerca commissionata da Bacirosa.com ha messo in evidenza le cinque scuse più utilizzate dai mariti per procurarsi una serata libera per soddisfare le proprie voglie.

Una Cena di Lavoro Impegnativa

Il 40% dei mariti del campione intervistato ha ammesso di utilizzare la “cena di lavoro impegnativa” come pretesto principale per una serata libera da impegni famigliari. Questa scusa offre un alibi rispettabile, comunicando l’immagine dell’uomo d’affari bloccato da improrogabili impegni professionali. Tuttavia, la ricerca ha confermato come dietro questa richiesta si celino, in realtà, incontri trasgressivi.

Serata con Vecchi Amici

Il 30% dei mariti ha confessato di utilizzare la scusa di una “serata con vecchi amici” per giustificare la propria uscita notturna. Questa scusa sfrutta la nostalgia dei legami del passato, facendo leva sul presupposto che gli amici d’infanzia siano una priorità. L’amico che non vedevi da tempo è apparso in città; scusa valida, ma in realtà nel pomeriggio in modalità nascosta si era cliccato su escort Monza

Palestra

Il 20% dei mariti ha indicato la palestra o più in generale l’attività fisica come la scusa ideale per trascorrere la serata fuori casa. Si esce con il borsone sportivo e spesso, dopo la serata hot, si passa da una fontanella per produrre l’effetto “sudato” sull’abbigliamento sportivo. Incredibile, ma vero!

Appuntamento con un professionista

Il 5% degli uomini ha ammesso di utilizzare l’appuntamento con un professionista come alibi per le loro avventure notturne. Questo tipo di scusa offre un pretesto plausibile, alimentando l’idea che la serata sia necessaria per dipanare una questione di vitale importanza e il professionista ha dato la propria disponibilità solo in questa fascia oraria; peccato che il professionista sia stato selezionato attraverso ben altra modalità: tipo escort Seregno.

Partita o Evento Sportivo

Per il 5% dei mariti la partita o più in generale un evento sportivo diventa un pretesto perfetto per giustificare l’assenza per alcune ore alla sera. Questa scusa attinge alla passione comune per lo sport, fornendo una giustificazione accettabile per trascorrere del tempo lontano da casa, purché non ci si dimentichi di informarsi sul risultato finale dell’incontro; altrimenti son dolori!