ARAD Digital cresce e cerca 5 giovani talenti tra Bologna e Milano

ARAD Digital è alla ricerca di 5 giovani talenti per ampliare il proprio team multidisciplinare nelle sedi di Bologna e Milano

ARAD Digital, boutique di consulenza che aiuta le aziende ad aumentare la propria competitività, grazie alla definizione della strategia più adeguata al proprio scenario operativo, chiude il 2023 con + 20% rispetto al 2022. Una crescita che si riconferma costante dal proprio lancio nel 2020 e che posiziona ARAD Digital tra i protagonisti di riferimento in Italia per la definizione della strategia omnicanale per il mercato Retail, in particolare Luxury & Fashion.

L’azienda, che affianca le imprese in ogni fase di sviluppo del proprio business digitale e omnicanale, dalla progettazione fino all’ottimizzazione delle performance, attraverso l’uso di avanzati strumenti analitici, quest’anno ha stretto un’importante partnership strategica con GELLIFY, Innovation Factory internazionale che supporta le aziende nei processi di innovazione. L’obiettivo è quello di offrire un servizio ancora più personalizzato e completo, grazie a esperti di settore e tecnologie all’avanguardia, valorizzando al tempo stesso il proprio ecosistema e generando un impatto effettivo e positivo sull’operatività giornaliera delle rispettive aziende clienti.

Oggi, ARAD Digital ha sedi a Bologna, Milano e Padova, conta sulla collaborazione di oltre 90 aziende e un team di 35 persone tra dipendenti e collaboratori, che punta ad ampliare, aprendo 5 nuove posizioni lavorative: Manager, Consultant, Project Manager, E-commerce Marketplace Specialist e UI/UX Specialist.

5 nuove assunzioni full time in forma ibrida, con alcune giornate in presenza e altre in smartworking

Di seguito sono elencate le 5 posizioni aperte da ARAD Digital per la sede di Bologna e Milano con possibilità di smart working che varia a seconda del livello aziendale. I candidati saranno inseriti all’interno di un team multiculturale, giovane, affiatato e dinamico, in cui le persone sono messe al primo posto e dove viene dato valore ad ogni idea e spunto di riflessione.

Manager: la figura selezionata avrà la responsabilità della gestione, del coordinamento e della buona riuscita dei progetti affidati. Si richiede comprovata esperienza in ruoli similari, preferibilmente in ambito consulenziale, profonda conoscenza del digitale e delle logiche legate ai processi e alle tecnologie per l’e-commerce, ottima conoscenza della lingua italiana e inglese, eccellenti capacità di organizzazione e gestione di un team, competenze comunicative e relazionali, creatività, pensiero critico e problem solving.

Consultant: la risorsa sarà parte attiva nella gestione end-to-end dei progetti di consulenza, dalla loro impostazione iniziale fino alla loro chiusura. Tra le responsabilità: produrre le analisi e gli output, gestire il rapporto con i clienti e i budget stabiliti, coordinare tutti gli attori coinvolti (sia interni che esterni), rispettare tempi e standard di qualità e monitorare i margini dei progetti assegnati. Si richiede: comprovata esperienza in società di consulenza, passione per il digitale, capacità di lavorare in team e di rispettare le scadenze, eccellenti doti di comunicazione, orientamento al confronto, ottima conoscenza della lingua italiana e inglese, capacità organizzative e multitasking.

Project Manager: il talento ricercato avrà il compito di garantire la buona riuscita dei progetti assegnati, nel rispetto dei tempi, del budget e degli obiettivi, coordinando le risorse interne ed esterne e monitorando passo per passo l’andamento delle attività. Si richiede: background formativo preferibilmente nei settori dell’informatica o dell’ingegneria per project manager tecnici, esperienza nella gestione di progetti nel settore informatico, eccellenti capacità di comunicazione, ottima conoscenza della lingua italiana e inglese, solide abilità di organizzazione, gestione del lavoro, del tempo e delle priorità.

Ecommerce Marketplace Specialist: la risorsa sarà responsabile della gestione end-to-end dei progetti di consulenza assegnati, dalla loro impostazione iniziale fino alla loro chiusura. Tra le responsabilità: sviluppare la strategia di marketing, gestire le attività per garantire il corretto funzionamento e l’aggiornamento dei canali marketplace dei clienti di competenza, supportare il coordinamento delle attività tecniche, aiutare nell’analisi dei mercati internazionali e nell’individuazione dei canali di vendita più adatti per il brand. Inoltre, coinvolgere i clienti e coordinare i diversi marketplace, i relativi fornitori e partner. Si richiede: precedente esperienza nella gestione di marketplace, e-commerce management o consulenza, ottima conoscenza della lingua italiana e inglese, forti abilità analitiche, proattività, solide capacità organizzative e conoscenza di Salesforce.

UI/UX Specialist: la figura avrà il compito di affiancare i UX/UI Designer nella creazione di esperienze per l’utente intuitive, fluide e omnicanali. Si richiede: comprovata esperienza in attività legate alla UX/UI per l’e-commerce, passione per gli standard UX ed entusiasmo nel seguire le ultime tendenze e tecnologie del settore. In aggiunta, capacità di lavorare in team, pensiero critico e analitico e orientamento a fornire e ricevere feedback costruttivi, oltre che conoscenza di almeno uno strumento di progettazione (Figma, Invision, Sketch, Adobe, ecc) e della lingua italiana e inglese.

“Entrare a far parte del team di ARAD Digital significa contribuire in prima persona all’innovazione di grandi aziende e startup, attraverso le potenzialità che le tecnologie offrono e l’applicazione di nuovi modelli di vendita e strategie multicanale – commenta Maria Laura Albini, Partner di ARAD Digital – Ciò che siamo riusciti a costruire in questi anni è sorprendente e il ringraziamento più grande va a tutta la squadra, costantemente impegnata ad affiancare piccole e grandi aziende nei difficili momenti di trasformazione digitale.”

È possibile inviare la propria candidatura per il profilo desiderato attraverso la sezione Careers sul sito di ARAD Digital.