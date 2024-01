Previsioni meteo 4 gennaio 2024: ultime ore di stabilità

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 4 gennaio 2024: cieli coperti ma tempo in prevalenza stabile su tutte le regioni italiane

Condizioni meteo ancora all’insegna della prevalente stabilità sull’Italia in questa prima settimana dell’anno, ma lo scenario è destinato a cambiare a breve. Domani è atteso infatti un brusco peggioramento del tempo al Nord: avremo neve a quote medio-basse su tutto l’arco alpino e piogge diffuse su tutto il resto delle regioni settentrionali. Piogge in sconfinamento anche sulle regioni centrali, che vedranno arrivare le piogge nel corso del pomeriggio e della sera. A seguire, dopo l’Epifania è atteso un cambio di circolazione con l’irruzione di aria fredda che determinerà un brusco calo termico.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 4 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino molte nuvole anche basse e compatte su coste e pianure ma con tempo asciutto, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con molte nuvole soprattutto su coste e pianure. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nebbie e nubi basse su coste e pianure. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi e locali foschie sulle zone interne. Al pomeriggio non sono previste variazioni con nuvolosità e schiarite. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento su tutti i settori ma sempre con tempo asciutto. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nubi anche basse sui settori tirrenici, locali piogge tra Campania e Calabria. Al pomeriggio ampie schiarite su regioni adriatiche e ioniche, asciutto altrove ma con molte nubi. In serata nuvolosità in generale aumento con delle piogge su Sardegna, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .