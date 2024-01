L’Employee Value Proposition tra le chiavi di successo di Sto Italia

Sto Italia, parte del gruppo internazionale nel mondo edilizia, ha riscontrato un notevole aumento di fatturato di oltre 4 volte e una crescita organica del +30%

Negli ultimi anni, Sto Italia (https://www.stoitalia.it/s/) – filiale italiana del Gruppo Sto una delle più importanti realtà al mondo nel settore dei sistemi e prodotti in edilizia – ha riscontrato una notevole crescita di fatturato di oltre 4 volte nell’ultimo biennio, supportata anche da un profondo cambiamento culturale guidato dal team HR a cui è a capo Domenico Vecchi, Responsabile Risorse Umane dell’azienda. Pilastro fondamentale di questa trasformazione è stata la nuova politica del personale basata sull’Employee Value Proposition (EVP) che ha portato non solo ad un incremento della soddisfazione dei dipendenti, ma anche alla creazione di un ambiente di lavoro inclusivo.

Una crescita organica del +30% e un turnover di meno dell’1%

Il +30% di crescita organica del personale nell’ultimo biennio rappresenta un elemento tangibile, a dimostrazione dell’attrattività di Sto Italia come azienda in grado di richiamare i migliori talenti del settore. Ancora più notevole, però, è l’1% di turnover, riflesso dell’impegno continuo di Sto Italia nel mantenere un ambiente lavorativo stimolante e gratificante per i suoi quasi cento collaboratori.

Trusting e Job Enrichment alla base della politica del personale

Sto Italia ha adottato una politica di gestione del personale focalizzata su trusting e job enrichment, ovvero un nuovo approccio che ha consentito ai collaboratori di percepire una maggiore responsabilità e valore nei propri ruoli, attraverso politiche di job crafting che permettono ai collaboratori di plasmare il proprio lavoro in base alle competenze e alle aspirazioni personali.

Nasce anche la “Casa del Benessere”

La “Casa del Benessere”, novità introdotta in azienda nel 2021, è la nuova politica di benessere di Sto Italia nell’ambito del piano StoCare. Quest’area dedicata offre servizi di supporto ai collaboratori e alle loro famiglie, compresi welfare aziendale, counseling psicologico, formazione sul valore del benessere mentale e programmi di formazione sulla leadership antifragile. Sto Italia, inoltre, promuove il well being finanziario e la conciliazione tra vita e lavoro tramite politiche personalizzate alle esigenze dei dipendenti con famiglia.

“A questo proposito dobbiamo necessariamente citare i 4.000 euro che ogni nostro collaboratore ha ricevuto nel 2023 come bonus vacanze: in un anno fortemente impattato da fenomeni inflattivi abbiamo infatti deciso di aiutare economicamente i nostri collaboratori nel fare una bella vacanza, per staccare la testa dal quotidiano e godersi del meritato riposo” ha raccontato il team HR di Sto Italia.

Un ambiente di lavoro inclusivo per valorizzare la diversità e per promuovere la formazione manageriale

La politica di Talent Acquisition del Team HR si concentra sulla valorizzazione delle diversità e sull’inclusione. Collaborazioni con piattaforme come Just Knock e Job Me Too offrono opportunità di lavoro senza pregiudizio di età, genere e provenienza, contribuendo a creare un ambiente di lavoro aperto e diversificato. Inoltre, la creazione di un ponte generazionale attraverso percorsi di “reverse mentoring” facilita lo scambio di competenze tra le diverse generazioni presenti in azienda.

La cultura di Sto Italia promuove infine la formazione manageriale basata su pratiche avanzate di Lean Organization. Questo consente ai collaboratori dell’azienda di acquisire competenze chiave nella gestione dei processi aziendali e nella crescita professionale. “In Sto Italia abbiamo dimostrato di saper valorizzare il talento interno, coinvolgendo l’85% delle risorse in un processo di crescita di ruolo professionale attraverso innovative modalità di assesment sviluppate in partnership con importanti partner accreditati” prosegue Domenico Vecchi.

“Sto Italia è l’esempio perfetto di come un ambiente di lavoro centrato sul benessere dei dipendenti e sulla valorizzazione delle loro competenze possa portare a una crescita sostenibile e a risultati di performance straordinari. La vera forza di Sto Italia risiede nell’avere posto l’umanità di ogni collaboratore al centro, riconoscendo il loro talento e soddisfacendo i loro bisogni attraverso una cultura HR sostenibile, a vantaggio sia dei collaboratori stessi, sia delle loro famiglie e delle comunità in cui operano” conclude Domenico Vecchi.