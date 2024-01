“Irrazionale” è il nuovo singolo di Eliana

“Irrazionale”, il nuovo brano della cantautrice salentina Eliana, è disponibile online sulle piattaforme digitali e in radio

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio Irrazionale, nuovo singolo della giovane cantautrice salentina Eliana. Un brano dal piglio pop a tratti ironico ma semplice e immediato che arriva dritta al punto con una sonorità fresca e leggera. “Non riuscivo a spiegare a parole la confusione che avevo dentro, causata da un sentimento nuovo, forte, mai provato prima. Così ho deciso di scrivere questa canzone, senza troppi fronzoli.” – Eliana.

CREDITS

Testo: Eliana Durante (ELIANA), Sonia Pitiddu, Pasqualina Crisci

Produzione: Alessandro Tafuro (Eclypxe)

Compositore – Chitarre: Giuseppe Fiorante

CHI È ELIANA?

“Sono Eliana, mi piace cantare, osservare ed ascoltare. Potresti trovarmi in una qualche stradina di Lecce (e non solo), assieme alla mia chitarra, per disegnarci un invisibile contorno sonoro, o ancora in pizzeria, a friggere calzoni, perché la differenza tra piazza e pizza, infondo, è solo una vocale. Aiuto i miei genitori nell’attività familiare nel mio paese, Squinzano. Il mio posto preferito tuttavia rimane la musica”.

Eliana Durante, in arte ELIANA, è una giovane cantautrice salentina a cui appartengono sonorità che spaziano tra l’indie ed il pop. Accompagnata dalla chitarra, propone la sua musica in varie città come artista di strada, in particolare nella sua città di provenienza, Lecce. Nel 2021 pubblica il primo inedito “Insieme è più semplice” per la compilation “Arnia Pop” prodotta e distribuita da Rusty Records. Il 19 Maggio 2022, è il momento del suo primo singolo: “controsenso” distribuito da Maionese Project, contenitore musicale di artisti emergenti per Matilde Dischi.

Il 20 Dicembre 2022, a seguito della partecipazione ad “Area Sanremo” pubblica il brano “Baci in tasca”, il suo secondo singolo, prodotto e distribuito da Quark Sound Studio.

Prosegue la sua avventura da indipendente con l’ultima pubblicazione “Irrazionale”.