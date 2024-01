In radio e in digitale il nuovo singolo di Bellujno

In radio e in digitale “THE WOUND & THE FURY”, primo singolo di BELLUJNO, progetto solista di Luca Impellizzeri (ex Da Black Jezus), che anticipa il disco omonimo

esce in radio e in digitale “THE WOUND & THE FURY” (etichetta Viceversa Records, prodotto da Cesare Basile), singolo del progetto solista di Luca Impellizzeri, già vocalist, chitarrista e autore del duo folk-soul da Black Jezus, che anticipa “Bellujno”, disco omonimo che segna l’esordio del progetto. Online anche il videoclip del brano.

“THE WOUND & THE FURY” parla di un onirico duello western tra l’artista e il mondo e della loro ardua, nonché irrinunciabile, interazione: “Il titolo del brano – spiega BELLUJNO – è un chiaro riferimento al romanzo dello scrittore americano William Faulkner, The Sound & The Fury. Le sonorità crude e ibride vanno dal loop di synth ipnotico e ridondante a la Suicide, fino al folk neo-gotico dei 16 Horsepower.”

Testi, voce e chitarrra di “THE WOUND & THE FURY” sono di Luca Impellizzeri, mentre elettronica, synth, cigar box, banjo sono di Cesare Basile e Paolo Ferrarotto alla batteria. Il videoclip del brano è stato diretto da Premananda Franceschini.

Luca Impellizzeri è nato a Catania il 28 febbraio 1988. È stato vocalist, chitarrista e autore del duo folk-soul da Black Jezus, che ha ricevuto numerosi riscontri presso la stampa musicale. BELLUJNO è il suo nuovo progetto solista. Inoltre, ha scritto di critica cinematografica per la rivista milanese OK Arte e ha pubblicato due romanzi: Pensa al vento (2011) e La terra chiama (2016). Nell’ottobre 2023 pubblica il primo singolo “THE WOUND & THE FURY” che anticipa l’uscita del disco.