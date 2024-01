Endometriosi: dolore più intenso con resistenza al progesterone

Tra le donne con endometriosi, quelle con resistenza al progesterone hanno riportato punteggi di dolore peggiori durante le mestruazioni e in caso di chirurgia

Tra le donne con endometriosi, quelle con resistenza al progesterone hanno riportato punteggi di dolore peggiori durante le mestruazioni e al momento dell’intervento chirurgico per endometriosi rispetto a quelle senza resistenza al progesterone. È quanto mostrano i risultati di uno studio presentato al all’ASRM Scientific Congress & Expo e pubblicato su Fertility and Sterility.

L’endometriosi è una malattia debilitante che influisce negativamente sulla qualità della vita, soprattutto tra le pazienti che hanno riscontrato un fallimento al trattamento con progestinici; tuttavia, l’impatto della malattia resistente al progesterone sulla qualità della vita non è stato ben compreso.

Lo scopo di questo studio era di caratterizzare i risultati riportati dalle pazienti affette da endometriosi e confrontare i livelli di dolore tra pazienti con endometriosi con e senza resistenza al progesterone (PR) auto-riferita.

“Si sa poco riguardo alla qualità della vita di questo sottogruppo unico di pazienti con endometriosi e con resistenza al progesterone”, ha affermato durante la presentazione Laura Courtright, ricercatrice presso il dipartimento di ostetricia e ginecologia presso la Johns Hopkins University School of Medicine. all’ASRM Scientific Congress & Expo.

Circa un terzo delle pazienti con endometriosi sintomatica non riporta alcun beneficio dal trattamento con terapia progestinica e può mostrare una segnalazione ridotta o interrotta del recettore del progesterone a livello tissutale, ha affermato Courtright.

Courtright e colleghi hanno condotto uno studio prospettico osservazionale su 90 donne (età media 33,16 anni; 66% bianche) sottoposte a chirurgia laparoscopica; 67 avevano una diagnosi di endometriosi mediante ispezione visiva durante l’intervento chirurgico con conferma istopatologica. Di queste, 37 avevano manifestato resistenza al progesterone clinicamente espressa.

Le partecipanti hanno fornito dati sulla qualità della vita utilizzando il questionario Endometriosis Health Profile e hanno riferito la loro risposta alla terapia progestinica.

I ricercatori hanno definito la resistenza al progesterone espressa clinicamente come la scelta del paziente di passare a un agonista dell’ormone a rilascio di gonadotropine o di sottoporsi a un intervento chirurgico dopo 3 mesi o più di terapia progestinica infruttuosa.

L’età media al menarca delle partecipanti era di 12,4 anni e la durata media del ciclo mestruale era di 28 giorni con una media di 6,4 giorni di sanguinamento.

Le donne con resistenza al progesterone avevano punteggi medi più elevati di dismenorrea (9,1 vs. 7,9), dispareunia durante il rapporto (6,3 vs. 5,1) e dispareunia 24 ore dopo il rapporto (5,8 vs. 4,4) sulla scala analogica visiva (scala da 1 a 10; punteggi più alti indicano un dolore peggiore) rispetto alle donne senza resistenza al progesterone.

I ricercatori hanno osservato punteggi medi più elevati nel questionario Endometriosis Health Profile (scala da 1 a 100; punteggi più alti indicano una peggiore qualità della vita correlata alla salute) tra le donne con resistenza al progesterone rispetto a quelle senza resistenza al progesterone: dolore (62,8 contro 61,7); controllo e impotenza (73,7 vs 67,9); benessere emotivo (55,9 vs 53,6); supporto sociale (62,2 vs 57,7); immagine di sé (68,1 vs 54,5).

Questi dati suggeriscono una correlazione tra resistenza al progesterone e dolore correlato all’endometriosi, ha affermato Courtright.

“Per le donne con endometriosi possiamo considerare di raccomandare un intervento chirurgico anticipato piuttosto che passare attraverso vari tipi di trattamenti ormonali, soprattutto se sospettiamo che non siano efficaci”, ha detto Courtright. “Possiamo considerare di suggerire ulteriori metodi di controllo del dolore per tenere conto del dolore più forte che sperimentano. Andando avanti, vogliamo sapere se la resistenza al progesterone espressa clinicamente è correlata alla resistenza al progesterone osservata a livello tissutale e vogliamo sapere cosa potrebbe determinarla”.

