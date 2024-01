A Fabio Florindo dell’INGV il riconoscimento AGU

Fabio Florindo, ricercatore INGV, è stato onorato con il riconoscimento “in appreciation of the services provided to AGU and the scientific community”

Fabio Florindo, ricercatore INGV ed Editor in Chief uscente della rivista scientifica “Reviews of Geophysics”, è stato onorato con il riconoscimento “in appreciation of the services provided to AGU and the scientific community”, durante il meeting scientifico “AGU23 Wide. Open. Science”, in corso in questi giorni a San Francisco (USA),

L’American Geophysical Union (AGU) è un’organizzazione scientifica senza scopo di lucro dedicata all’avanzamento della comprensione delle scienze della Terra e dello spazio. Fondata nel 1919 dal National Research Council, l’AGU svolge un ruolo fondamentale nel favorire la comunicazione e la collaborazione tra scienziati, ricercatori e professionisti del settore.

In qualità di editore, l’AGU pubblica 25 riviste scientifiche, tra cui la prestigiosa “Reviews of Geophysics”, da anni la rivista a più alto impact factor (IF 2022=25.2) nella categoria “Geochemistry & Geophysics”.

Link utili:

> AGU

> Reviews of Geophysics http://agu.org/reviews