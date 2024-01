Stasera su Rai 4 “Delitti in paradiso – Un fantasma dal passato”: la trama

Stasera su Rai 4 in onda “Delitti in paradiso – Un fantasma dal passato”, spin-off della serie ideata da Robert Thorogood: ecco la trama

Mercoledì 3 gennaio tornano su Rai 4 le avventure giallo/rosa di “Delitti in Paradiso”, ma prima della partenza della nuova stagione (XII), sarà programmato alle 21.20 il film “Delitti in paradiso – Un fantasma dal passato”, uno sin-off dell’amatissima serie franco-britannica ideata da Robert Thorogood, collocato idealmente tra l’undicesima e la dodicesima stagione della serie. In questo episodio speciale dalla durata di un lungometraggio, il commissario Selwyn Patterson deve vedersela con un antico caso, l’unico che non abbia mai risolto, e che ritorna a perseguitarlo in occasione delle feste natalizie.

Mentre gli abitanti di Saint Marie si preparano per celebrare il Natale, la podcaster Jennifer Langan viene trovata uccisa a colpi d’arma da fuoco. Jennifer stava indagando sulla strana scomparsa di un bambino di nove anni, sparito alla Vigilia di Natale del 1977.

Quando vengono scoperte le registrazioni della notte dell’omicidio, la squadra entra in contatto con un mistero che ha del sovrannaturale. L’indagine si alternerà alle vicende dell’ispettore Neville, che sta cercando dal suo canto di trovare l’amore. Il tipico stile british di Delitti in Paradiso si fonde, in questo speciale natalizio, alla ghost-story, non senza implicazioni romantiche. Tutto il cast torna in azione, a cominciare dall’ormai iconico Commissario Patterson, interpretato da Don Warrington.