Roche acquisisce la biotech Carmot Therapeutics

Roche torna nel settore dei GLP-1 con un accordo di fusione definitivo per l’acquisizione di Carmot Therapeutics per 2,7 miliardi di dollari

Roche torna nel settore dei GLP-1 con un accordo di fusione definitivo per l’acquisizione della biotech californiana Carmot Therapeutics per 2,7 miliardi di dollari in anticipo. L’accordo conferisce a Roche il controllo della pipeline di farmaci metabolici di Carmot, che comprende tre agonisti del GLP-1 per l’obesità e le relative comorbidità.

Secondo i termini dell’accordo, i detentori di azioni di Carmot potrebbero anche ottenere pagamenti di milestone fino a 400 milioni di dollari, secondo un comunicato stampa di Roche.

La pipeline clinica di Carmot comprende incretine sottocutanee e orali con il miglior potenziale per il trattamento dell’obesità in pazienti con e senza diabete.

CT-388 è un agonista del doppio recettore GLP-1/GIP, iniettabile settimanalmente, pronto per la Fase 2, sviluppato per il trattamento dell’obesità in pazienti con e senza diabete di tipo 2. CT-996, attualmente in Fase 1, è un agonista orale di piccole molecole del recettore GLP-1 da assumere una volta al giorno, destinato al trattamento di pazienti affetti da obesità e diabete di tipo 2.

CT-868 è un agonista del doppio recettore GLP-1/GIP iniettabile una volta al giorno, in fase 2, destinato al trattamento di pazienti con diabete di tipo 1 in sovrappeso o obesità. Carmot ha anche programmi preclinici in fase di sviluppo per il trattamento delle malattie metaboliche.

L’acquisizione da parte di Roche arriva meno di un mese dopo che Carmot, con sede a Berkeley, in California, ha annunciato l’intenzione di debuttare al Nasdaq. Roche era già entrata nello spazio GLP-1 più di dieci anni fa con un farmaco chiamato taspoglutide, che però era stato abbandonato dopo l’emergere di una serie di effetti collaterali, tra cui nausea e vomito.

“Siamo incoraggiati dai dati clinici di CT-388, che ha dimostrato una sostanziale perdita di peso nella fase Ib”, ha dichiarato Levi Garraway, CMO di Roche. “Questi dati suggeriscono il potenziale di un profilo differenziato per il trattamento dell’obesità e delle malattie ad essa associate”.

“L’epidemia di obesità è una crisi mondiale che continua a peggiorare. Si stima che entro il 2035 quasi la metà della popolazione mondiale sarà in sovrappeso o obesa1”, ha dichiarato Tim Kutzkey, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Carmot.”Un problema sanitario di questa portata richiede un impegno e delle risorse significative per essere affrontato, e crediamo che i pazienti saranno serviti al meglio con la pipeline di Carmot supportata dall’esperienza di sviluppo di farmaci, dalle ampie risorse e dalla portata mondiale di Roche”.