Pricer annuncia la partnership con il marchio Brico Dépôt per l’implementazione della sua piattaforma Cloud e delle soluzioni di comunicazione e automazione a bordo scaffale

Per rimanere fedele alla sua promessa di prezzi bassi e di customer experience semplice ed efficace, Brico Dépôt ha deciso di avvalersi dell’esperienza di Pricer per dotare di etichette elettroniche intelligenti i suoi 123 store dislocati in tutta la Francia. Una scelta che si inserisce naturalmente nella strategia di modernizzazione del marchio e che libera i team dai compiti legati all’installazione delle etichette cartacee. Instant flash, abilitato dalla tecnologia di comunicazione ottica wireless di Pricer, offre un significativo risparmio di tempo quotidiano nella localizzazione dei prodotti, nel loro posizionamento sugli scaffali e nella preparazione degli ordini (Drive e Click&Collect) per concentrarsi meglio sul servizio al cliente.

“Il prezzo e la sua affidabilità rappresentano un fattore determinante essenziale del rapporto di fiducia che manteniamo con i nostri clienti. Il passaggio alle etichette elettroniche farà risparmiare tempo prezioso anche al nostro staff. Siamo molto felici di aver scelto Pricer per questo progetto che abbiamo co-costruito insieme. Il team di Pricer è al nostro fianco per aiutarci a servire sempre meglio i nostri clienti”, dichiara Frédéric Philippe, Direttore del Supporto Operativo di Brico Dépôt.

“La gestione del prezzo è un elemento strutturante nella vita di un negozio. Solo le etichette elettroniche possono garantirti sempre il prezzo giusto. Brico Dépôt ne è pienamente consapevole e noi di Pricer siamo lieti che ci abbiano scelto per supportarli nel loro progetto di implementazione. Con un impegno di marchio forte come il loro, non c’è spazio per errori e siamo orgogliosi di mettere al servizio dei loro team la nostra tecnologia di comunicazione ottica wireless, riconosciuta come la più affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico sul mercato”, spiega Vincent Raulin, Key Account Manager, presso Pricer.

Installare 110 store in 4 mesi: un’elevata velocità di implementazione, una sfida affrontata da Pricer.

Dopo una pre-distribuzione lo scorso giugno con 12 store attrezzati in un mese, Brico Dépôt è entrato in una fase di accelerazione dall’inizio di settembre con, fino alla fine dell’anno, un ritmo di installazione di 6 store a settimana. Una delle chiavi di questa implementazione accelerata si basa sulla qualità del supporto fornito da Pricer che, per realizzare questo ambizioso progetto, offre una soluzione chiavi in ​​mano, dall’installazione dell’infrastruttura alla posa dei binari e delle etichette, attraverso l’associazione etichetta-prodotto, la formazione e il servizio post-vendita. La piattaforma Pricer Plaza Cloud garantisce un’integrazione rapida, sicura e affidabile dei sistemi di etichette elettroniche, nonché una gestione ottimale, combinata con un processo decisionale in tempo reale su scala di un’intera catena, gruppo, zona o singolo negozio.