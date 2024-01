MOL e Maersk insieme per la decarbonizzazione nello shipping

La dichiarazione congiunta di MOL e Maersk, una delle più grandi compagnie di navigazione container al mondo, sulla decarbonizzazione del settore marittimo

Mitsui O.S.K. Lines ha partecipato nelle settimane scorse alla 28ª Conferenza COP28 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) in corso a Dubai, Emirati Arabi Uniti.

In concomitanza con la COP28, è stata rilasciata una dichiarazione sul sito Web ufficiale del World Economic Forum e di A.P. Moller-Maersk, una delle più grandi compagnie di navigazione container al mondo, sulla decarbonizzazione del settore marittimo.

La dichiarazione sottolinea che i costi di conversione dell’energia rinnovabile in una forma utilizzabile come combustibile per navi sono tre o quattro volte più alti dei combustibili fossili convenzionali. I costi del carburante rappresentano circa il 30-50% dei costi operativi e questa differenza di prezzo rappresenta un ostacolo alla decarbonizzazione del settore marittimo.

Inoltre, non esiste un unico combustibile alternativo a zero emissioni in grado di soddisfare il volume del combustibile bunker utilizzato oggi. Il settore marittimo è un melting pot di partecipanti con una diversità estrema di attributi e sono necessarie soluzioni diverse con diversi partner per la decarbonizzazione di tutti i tipi di navi.

Per decarbonizzare, il settore marittimo dipende dall’espansione della produzione di combustibili a zero emissioni (verdi) come ammoniaca, metanolo, idrogeno e batterie per implementare e alimentare navi a emissioni zero.

Il sostegno da parte del settore pubblico e privato, incluso il governo e la sua politica, è importante per correggere la differenza di prezzo e promuovere la fornitura stabile di vari combustibili puliti alternativi.

In occasione di un evento sulla “Transition Finance” ospitato dal Ministero dell’Ambiente e dalla Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), il presidente Hashimoto ha sostenuto che sono necessarie multiple vie per decarbonizzare il settore marittimo, che costituisce la base di varie catene di approvvigionamento. Ha sostenuto un approccio di investimento graduale, che include investimenti immediati nel LNG e nello sviluppo di carburanti a zero emissioni più avanzati, come idrogeno e ammoniaca