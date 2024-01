I Sarneghera? online con “Il Varco Nel Vuoto – Tales from the lake volume II”

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “Il Varco Nel Vuoto – Tales from the lake volume II”, il nuovo EP dei SARNEGHERA?

“Il Varco Nel Vuoto” è il nuovo EP dei Sarneghera?, secondo episodio della trilogia “Tales from the lake”, in cui il Dr Vanderlei scopre che è possibile innescare la maschera con le frequenze di alcune canzoni. Dopo estenuanti sessioni in cui ha sottoposto la maschera a migliaia di brani ne ha scovate alcuni che, inspiegabilmente, riescono a far accendere l’artefatto.

Spiega la band a proposito dell’EP: “Il Varco nel vuoto è un viaggio interstellare fatto di riff granitici, tempi dispari e inaspettate aperture melodiche. Un disco dedicato all’astrofisico divulgatore Carl Sagan. Siamo l’occhio con cui l’universo guarda se stesso. L’universo è una parte di te, sei abitato nella testa”.

TRACKLIST:

1. Human Killa Machina

2. Vono Box

3. SOS

4. L’universo è una parte di me

Biografia

La Sarneghera è una tempesta che si manifesta improvvisamente nelle giornate afose sul lago d’Iseo. I Sarneghera?, come la tempesta, sono una band che ama mischiare riff granitici, tempi dispari, stop & go e inaspettate aperture melodiche. Il gruppo è composto da Geordie – Voce, Piddu – Chitarra, Cecco – Batteria, Gianni – Basso, The Mask – possessione e testi.

I Sarneghera? collaborano con il dottor Vanderlei, scienziato visionario che ha trovato una maschera sulla riva del lago, un artefatto capace di connettersi con lo spazio profondo. La maschera necessita di musica aggressiva e incalzante per essere innestata e chi indossa la maschera si esprime in un linguaggio sconnesso, un tentativo dell’universo di comunicare attraverso tutte le lingue del mondo senza parlarne nessuna. Il Dr Vanderlei ha rinominato la nuova lingua “smootiesh” o “frullatese”. In rari casi il Dr Vanderlei è riuscito a sintonizzare la comunicazione della maschera sull’italiano.

I Sarneghera? hanno pubblicato due EP. Il primo, dal titolo Dr Vanderlei – tales from the lake volume I – autoprodotto nel 2022. Il secondo, anticipato dal singolo “L’universo è una parte di me”, intitolato “Il Varco Nel Vuoto – Tales from the lake volume II” pubblicato da Overdub Recordings e I Dischi Del Minollo disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico.