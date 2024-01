Fuori “Vertigo”, la nuova canzone di Andrea Ascolese

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Vertigo”, il nuovo singolo dell’attore e cantautore bolognese Andrea Ascolese

“Vertigo” è il nuovo capitolo del progetto “Sorprendimi/Annalisa” (due brani hanno raggiunto i 150.000 streams in totale su Spotify).

“Vertigo” è un esplosivo e ipnotico brano synth pop con echi di chitarre dallo spirito rock e un ritornello che sa emozionare e rimanere impresso: ritmo e melodia costituiscono la cifra stilistica di Ascolese. Un brano energetico, moderno e dalle sonorità originali.

Il pezzo, edito da Mauro Pilato, Materiali Musicali e Sins Srls, è stato prodotto da Max Monti e Andrea Ascolese ed è supportato dall’etichetta discografica Gallia Music.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Per innamorarsi di colpo bastano 20 centesimi di secondo dal primo sguardo. Io stesso sono affascinato dai colpi di fulmine. Le storie d’amore più importanti della mia vita sono nate cosi. L’idea del brano in parte è autobiografica, in parte nasce da una storia che mi hanno raccontato durante un viaggio in treno. Complice proprio il viaggio, una ragazza ha avuto un colpo di fulmine per un ragazzo visto per la prima volta e che non è riuscita a conoscere. La notizia è diventata pubblica in seguito ad un suo annuncio sui social in cui descriveva il ragazzo e la situazione, sperando di ritrovarlo. Io nella mia canzone ho immaginato l’incontro tra i due, dopo mille peripezie. Sono due persone che non hanno nulla da perdere. Una canzone che quindi parla anche di una fuga e di una resa dei conti. Non è mai un caso provare un’attrazione istantanea verso un’altra persona. Viviamo tempi complessi tra guerre, pandemie, egocentrismi, edonismi, isolamenti, fughe. La vera fortuna è avere fede nell’amore. E non è scontata questa frase questo periodo storico. I nostri protagonisti in Vertigo cantano, recitano e addirittura ballano perché festeggiano il loro amore. Vorremmo ascoltarli per ore e ore i nostri amici, i nostri amanti, ma non riusciamo sempre a ricordare ciò che dicono, da quanto siamo vittime delle frecce di Cupido. La risposta sta nel lasciarci sorprendere e aprirci all’ignoto. Nel rispetto dell’altro, dei suoi sogni e aspirazioni. L’amore ci salverà? Con una concezione magari non solo romantica, ma pragmatica dell’amore. Perché per trasformare un colpo di fulmine in amore, ci vuole anche tanto lavoro. E l’amore col tempo si trasforma. Non si deve correre il rischio di annullarsi nell’altro. Vorremmo avere una storia d’amore con quella persona e vorremmo gridarlo al mondo intero: emozioni che dal cervello vanno al cuore e viceversa. Se non e’ potenza salvifica questa.”

Il videoclip di “Vertigo” è stato girato in studio a Roma. L’ idea creativa di Adriano Giotti (regista già selezionato nella cinquina dei David di Donatello) ben segue il testo e il sound del brano di Ascolese, aggiungendo nuovi spunti. Racconta la storia dell’incontro di due amanti dopo essersi persi di vista, a seguito di un colpo di fulmine. Sono scappati per paura di perdersi, ma capiscono che è arrivato il momento di smascherarsi e di innamorarsi guardandosi negli occhi e prendendosi per mano con coraggio e con ironia.

Protagonisti del videoclip sono Andrea Ascolese e Francesca Vacchi che cambiano abito e personaggi, ma non indossano una maschera: sono sempre loro stessi, per scherzo e per un gioco delle parti tra l’apparire e l’essere se stessi. Tutti siamo impegnati nel raggiungimento dei nostri obiettivi, a volte anche a scapito dell’amore, ma ci si accorge che quella dei due protagonisti che si incontrano non è solo un’attrazione o un gioco, c’è un legame vero. Con quell’altra persona vogliamo trascorrere il resto della nostra vita.

Per l’uscita del videoclip, Andrea Ascolese ha coinvolto come testimonial Martina Stella, Michele Di Mauro, Bob Messini, Enrico Vanzina, Dandy Bestia degli Skiantos, Mirko Casadei che con ironia gli chiedono se sia sicuro di quello che sta facendo