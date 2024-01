Cappuccetto Rosso inaugura la nuova collana di Curci Young

Cappuccetto Rosso inaugura la collana “In punta di dita, fiabe sonore in movimento” di Curci Young dedicata alle fiabe della tradizione

C’era una volta… Cappuccetto Rosso, e poi Le tre ochette, Cinque in un baccello, Il gatto con gli stivali, Pollicina, Il lupo e i sette capretti, Il pesciolino d’oro, I fiori della piccola Ida. Le fiabe della tradizione europea sono protagoniste di In punta di dita – Fiabe sonore in movimento: nuova collana multimediale firmata da Anna Pedrazzini e illustrata da Serena Viola per Edizioni Curci/Curci Young, che introduce i bambini dai 3 ai 6 anni alla scoperta della musica. Prima uscita: Cappuccetto Rosso. Ciascuna pubblicazione presenta una fiaba, scelta tra le più popolari e amate della nostra tradizione e mirabilmente illustrata. Il testo scritto, volutamente breve ed essenziale, è commentato da brani del repertorio classico. Parole, musiche e illustrazioni si intrecciano per formare i contenuti multimediali e interattivi accessibili attraverso il QR code presente nel libro. In questo modo i bambini potranno accedere alla versione digitale animata delle fiabe, in cui la musica scandisce il movimento delle immagini: comprenderanno così che i suoni muovono le immagini stesse, le quali, a loro volta, rappresentano con precisione l’andamento della frase musicale.

Per ciascuna illustrazione è disponibile inoltre una versione “touch”, grazie alla quale i bambini diventano protagonisti attivi della narrazione, muovendo a ritmo di musica i protagonisti della scena. Infine, una playlist che raccoglie le tracce audio e permette di cantare e muoversi a suon di musica.

Fiabe che raccontano musica e musica che racconta le fiabe, dunque, per un’esperienza multisensoriale che è frutto della consolidata esperienza dell’autrice, Anna Pedrazzini, musicista ed educatrice specializzata nella formazione musicale della prima infanzia. Grazie alla multimedialità, il progetto pone l’attenzione visiva e uditiva sulla sincronia tra movimento e ritmo, tra emozione e rappresentazione grafica, tra fraseggio e immagine. Bambini e adulti sono così condotti per mano alla scoperta di modi, timbri, velocità, altezze, respiri e frasi musicali.

I brani che accompagnano le fiabe sono scelti secondo i criteri della Music Learning Theory – teoria dell’apprendimento musicale – di Edwin Elias Gordon, il celebre ricercatore americano che ha studiato le fasi dello sviluppo dell’attitudine musicale nei bambini fin dalla nascita. Composti per pianoforte da Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Béla Bartók, presentano quelle caratteristiche di varietà, brevità e complessità che Edwin Gordon ritiene necessarie affinché i bambini sviluppino la capacità di comprendere la musica.

La possibilità di cantare le melodie proposte assicura la quarta caratteristica indispensabile per un’efficace esperienza musicale: la ripetizione. I libri sono corredati da spiegazioni sulle caratteristiche e le finalità del progetto e da alcune modalità di gioco musicale da condividere con tutta la famiglia.

Il primo titolo della collana è Cappuccetto Rosso, la fiaba popolare resa celebre dalle versioni di Perrault e dei fratelli Grimm. L’albo comprende dieci tavole illustrate accompagnate da un breve testo e corredate da contenuti multimediali accessibili tramite QR code. La musica è tratta dall’Album per la gioventù op. 68 per pianoforte solo di Robert Schumann (Zwickau, 8 giugno 1810 – Endenich, 29 luglio 1856). Durante l’ascolto della musica il bambino diventa protagonista della narrazione musicale attraverso l’elemento touch che gli permette di diventare protagonista attivo della storia muovendo gli attori in scena. Con note conclusive, per gli adulti, sui principi e le finalità del progetto e suggerimenti sulla modalità di fruizione e gioco in famiglia.