Sirio Comencini nelle librerie con “Step Back”

È disponibile nelle maggiori librerie e su tutti gli stores online in edizione digitale il nuovo romanzo dello scrittore Siro Comencini

Step Back, un libro di circa duecento pagine, è un viaggio intimo nel tumultuoso mondo dello sport agonistico, vissuto da un ragazzo che, come tanti, trascorre la vita tra scuola e palestra, e con sudore e dedizione insegue il sogno di un futuro da professionista nella pallacanestro. Tra le pagine di Step Back c’è il tentativo di offrire una risposta motivante a tutte le domande che rimangono nella mente di coloro che tentano di realizzare un sogno sportivo, non sempre avendo successo, e alle ambizioni, che nonostante tutto, ci spingono a fare sacrifici.

Protagonista del breve romanzo di formazione di Comencini è Luca, un tredicenne che non ha ancora trovato il proprio spazio nel mondo e che non riesce a comunicare a chi gli sta intorno ciò che veramente vorrebbe essere, ciò che gli muove il cuore e lo tiene sveglio la notte. Forse perché, come spesso accade quando si è giovani e pieni di speranze, Luca semplicemente non ha ancora capito chi è veramente, chi potrebbe diventare.

Con uno stile asciutto e una prosa che incoraggia la lettura a procedere fino al termine dell’opera, con Step Back Siro Comencini racconta il mondo sportivo e il ruolo formativo dello sport quando si è ancora in un’età in cui tutte le partite devono essere ancora giocate.

Cenni biografici

Siro Comencini, professionista del commercio internazionale con esperienza da formatore in ambito di comunicazione d’impresa, approda alla scrittura come forma di espressione pura, lontana dall’ambito professionale, ma vicina in termini di ambientazioni e vissuto. Nel 2020 pubblica “Ikigai”, il suo primo romanzo, con tutta la necessità di risposte di chi attraverso l’amore prova a dare una linea guida al percorso verso la felicità. Nel 2022, con la stessa voglia di viaggiare tra i sentimenti, torna a parlare d’amore ma in questo caso verso lo sport, attraverso “Step Back”.

Informazioni sul romanzo

Titolo: Step Back

Autore: Siro Comencini

Editore: Qui Edit Editoria

Genere: Romanzo di Formazione

Link all’opera: https://quiedit.it/prodotto/step-back/