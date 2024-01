Sicurezza informatica e massimizzazione dell’efficienza: perché puntare sull’outsourcing

Nel mondo digitale in cui siamo ormai inseriti, ecco che la sicurezza informatica riveste un ruolo sempre più di primo piano, per qualsiasi azienda o organizzazione. Un settore molto complesso e ricco di sfide e ostacoli importanti, in modo particolare nel momento in cui si finisce a parlare di aspetti come gestione del rischio, conformità e governance.

Una delle migliori strategie per poter affrontare questi aspetti complessi corrisponde all’outsourcing a coda lunga. Una soluzione che le organizzazioni sfruttano spesso, che prevede di instaurare delle collaborazioni con dei fornitori di servizi esterni, soddisfacendo delle necessità, dal punto di vista della sicurezza informatica, sempre più determinate e specifiche.

I vantaggi di SASE

Tra le varie strategie adottate in questo ambito, troviamo senza dubbio le soluzioni SASE (acronimo che sta per Secure Access Service Edge) che stanno crescendo in misura sempre maggiore. E le previsioni per il 2024 parlano di un sistema che verrà utilizzato ancora di più. Entro la fine del prossimo anno, infatti, alcune ricerche parlano di come addirittura quattro aziende su dieci decideranno di puntare su delle strategie specifiche per poter adottare il SASE. E se confrontiamo questo 40% con l’1% registrato nel 2018, è facile intuire come l’evoluzione di questo settore stia andando proprio in questa direzione.

Con il passare del tempo, con il ruolo sempre più centrale in tante organizzazioni del lavoro da remoto e con la contestuale proliferazione di applicazioni legate al cloud, SASE diventerà sempre più importante nella gestione della sicurezza nelle attuali architetture di rete.

Perché conviene puntare sull’esternalizzazione dei servizi di sicurezza

Una scelta del genere porta in dote un gran numero di aspetti positivi. Prima di tutto a livello di spese, dal momento che l’outsourcing comporta una notevole flessibilità dal punto di vista finanziario, comportando una trasformazione dei costi fissi del personale in prezzi variabili. I costi generali vengono notevolmente ridotti, soprattutto in riferimento al mantenimento delle competenze dei vari professionisti interni all’azienda.

Anche a livello di scalabilità e di flessibilità si possono fare notevoli passi in avanti. Con il trasformarsi delle necessità dal punto di vista organizzativo, i servizi legati alla sicurezza informatica in outsourcing si possono ridurre oppure incrementare in modo molto veloce e con tempistiche limitate. Anche le risorse vengono allocate in maniera più ottimale ed efficiente, evitando il rischio che dei professionisti interni all’azienda possano essere sottoutilizzati in tutti quei periodi in cui la domanda di tali servizi è piuttosto bassa. Al contempo, migliora anche la mitigazione del rischio e vi è una maggiore conformità agli standard legati alla protezione dei dati.

Da cosa dipende il successo dell’outsourcing

Ci sono diversi aspetti che finiscono per incidere notevolmente sul successo dell’outsourcing. In primo luogo, serve che la scelta dei vari fornitori avvenga in modo estremamente scrupoloso ed efficace. Serve selezionare i partner migliori e, di conseguenza, è altrettanto importante gestire in maniera proficua anche le relazioni e la collaborazione con gli stessi.

Nel momento in cui si va a esternalizzare una funzione legata alla sicurezza informatica, un ruolo di tutto rispetto è legato alle policy, così come alle procedure, ma anche ai vari standard di sicurezza che vengono garantiti dal fornitore. Serve verificare che tutti questi aspetti si vadano ad allineare rispetto agli obiettivi legati alla cyber sicurezza che l’organizzazione o l’azienda ha previsto.

Al contempo, esternalizzare i servizi che sono legati alla sicurezza informatica comporta anche la condivisione di tutta una serie di dati sensibili. Di conseguenza, serve sempre attuare una serie di verifiche che sia puntuali e rigorose, ricevendo anche apposite e adeguate garanzie dal punto di vista contrattuale. Infine, l’integrazione dei vari servizi di sicurezza che vengono esternalizzati con i differenti processi che già esistono all’interno dell’organizzazione o dell’azienda fa assolutamente la differenza per poter raggiungere il più elevato livello possibile di efficacia.