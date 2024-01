Sebach e l’associazione L’Incontrario lanciano il calendario 2024

Sebach, azienda numero uno in Italia nel noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili, ha deciso di lanciare il calendario 2024 con i ragazzi dell’associazione L’Incontrario

Un calendario che nasce da una semplice e banale domanda, ma piena di significato: “Come stai?”. E’ così che Sebach, azienda numero uno in Italia nel noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili, ha deciso di lanciare il calendario 2024. Il tutto realizzato con il supporto e la creatività dei ragazzi dell’associazione L’Incontrario, realtà di Pistoia che organizza laboratori creativi – grafica, ceramica, pittura, oggettistica – per sviluppare le capacità di ragazze e ragazzi disabili. Il divertimento, la scoperta di nuovi mondi interiori, il lavoro su efficacia e autostima si tramutano in opere individuali e collettive.

In questo modo, i ragazzi de L’Incontrario, hanno deciso di realizzare le dodici illustrazioni, una per ogni mese dell’anno, rispondendo alla domanda “Come stai?”. Ovviamente dalla fantasia delle ragazze e ragazzi dell’associazione è venuto fuori di tutto: ballerine e acrobati, pattinatori e scalatori, scrittori e dj. E poi, gentilezza, risate, animali felici, la voglia di volare e quella di fare un viaggio in mongolfiera e la follia buona di un luna park. In questo modo le illustrazioni sono diventate uno specchio per guardarsi dentro con leggerezza e semplicità e un invito a sorridere e a sognare.