Previsioni meteo 2 gennaio 2024: tempo ancora stabile

Le previsioni meteo di oggi, martedì 2 gennaio 2024: fase di tempo asciutto sull’Italia, ad eccezione di piogge sparse sulla Toscana

Il 2024 è iniziato con condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia dopo la rapida perturbazione di San Silvestro. Anche nella giornata di oggi il tempo non farà eccezione e avremo condizioni di prevalente stabilità su tutta la nostra Penisola. Isolate pioviggini saranno possibili solo sulla Toscana centro-settentrionale e a macchia di leopardo sulle coste tirreniche centro-meridionali. Fino all’Epifania non sono attese variazioni di rilievo, mentre per la fine delle festività potrebbe tornare il maltempo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 2 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi e con nebbie e foschie in Pianura Padana, locali fenomeni su Liguria e Alpi occidentali con neve a quote medio-basse. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, quota neve in rialzo. In serata e in nottata acquazzoni e temporali in arrivo tra Liguria ed Emilia Romagna, nessuna variazione altrove. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni con nuvolosità e schiarite. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento sulle regioni del versante tirrenico con piogge e temporali, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nubi basse, locali piogge sui settori tirrenici. Al pomeriggio ampie schiarite su regioni adriatiche e ioniche, asciutto altrove ma con molte nubi. In serata nuvolosità in generale aumento con delle piogge su Sardegna e settori tirrenici. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .