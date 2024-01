Lorenz Simonetti torna con il singolo “Non mi fiderò”

È disponibile in radio e su tutte le piattaforme “NON MI FIDERÒ” (distribuzione MTmusic), il nuovo singolo di Lorenz Simonetti cantautore e idolo dei teenager sui social con più di 15 milioni di like su Tik Tok, 670 mila follower e più di 300 mila iscritti su YouTube.

Come racconta Lorenz: “” è il sequel del precedente singolo “IRRAGGIUNGIBILE” e parla: “di una delusione ricevuta da una persona a cui ho dato molto. Una delusione talmente grande che per un attimo mi ha quasi fatto pensare di non potermi più fidare delle persone e di non aver più il coraggio di farlo. Una delusione che quindi mi ha cambiato, che mi ha lasciato in bilico per diverso tempo, in una situazione di difficoltà. Perché senza fiducia è difficile farsi aiutare.”

NON MI FIDERÒ arriva dopo gli ottimi risultati del precedente singolo IRRAGGIUNGIBILE, entrato per diverse settimane nella Viral50 di Spotify e ancora oggi tra i video musicali più visti nella classifica ufficiale di YouTube Italia e tra i brani più ascoltati in Italia sulla piattaforma YT.

Il singolo “NON MI FIDERÒ” è accompagnato da un video “girato nel momento serale, in cui spesso mi fermo a pensare, quando mi sento in bilico tra i miei pensieri ed è proprio lì che è nata la canzone. Un occhio più attento potrà riconoscere il luogo in cui è stato girato il videoclip, anche questo non casuale, perché direttamente collegato a ciò che mi è successo. Il mio outfit elegante, volutamente in contrasto con quello quotidiano delle persone che mi passano accanto, indica il distacco e la mia solitudine interiore di quel momento.”