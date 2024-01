Le Cry Babies entrano a far parte del Regno Dei Bambini

Le acclamate serie Cry Babies Magic Tears, BFF e VIP Pets ed alcuni contenuti musicali di Kitoons verranno lanciati sui canali Youtube del Regno Dei Bambini

IMC Toys, player importante nell’industria del giocattolo e dell’intrattenimento per bambini, annuncia un’emozionante collaborazione con El Reino Infantil, la comunità digitale per bambini in lingua spagnola numero 1 al mondo, con oltre 60 milioni di iscritti, la cui versione italiana prende il nome de “Il Regno Dei Bambini”.

Presto le amatissime serie Cry Babies Magic Tears, BFF e VIP Pets entreranno a far parte della sua programmazione e i contenuti musicali di IMC Toys si integreranno nel canale principale del Reino Infantil, arricchendo così la sua offerta musicale e offrendo quindi tali canzoni ad un pubblico sempre più vasto.

Inoltre, come parte della collaborazione, alcuni contenuti Kitoons saranno presenti sui canali YouTube del Reino Infantil in otto diverse lingue: italiano, spagnolo, inglese, portoghese, russo, francese, tedesco e rumeno. Raquel Roca, Responsabile della Comunicazione di IMC Toys sottolinea: “Rendendo disponibile il contenuto in diverse lingue, ci avviciniamo ad un pubblico mondiale, permettendo ai più piccoli di godersi le nostre storie emozionanti nella loro lingua madre”.

Con questa partnership IMC Toys evidenzia la sua posizione di leader nel mercato dell’intrattenimento per bambini, approfittando del vasto pubblico del Reino Infantil per portare i contenuti di Kitoons ad un pubblico di scala globale.

Infine, si implementeranno strategie per promuovere le visualizzazioni sui canali Youtube di Kitoons, traendo quindi vantaggio reciproco dalla promozione e diffusione dei contenuti.

Maggiori informazioni del Reino Infantil

Il Reino Infantil è un canale di intrattenimento globale focalizzato nella creazione e distribuzione di contenuti a target famiglia. Conta una rete di contenuti per bambini con più di 230 milioni di iscritti su YouTube in 10 lingue diverse, tra cui il canale in spagnolo che da solo conta più di 60 milioni di iscritti.

Crea e distribuisce contenuti per le nuove generazioni, sviluppando esperienze digitali pioneristiche nel mercato, collegando offline e mondo digitale.

Le sue serie animate più famose sono: La Fattoria di Zenon, Bichikids, Le Canzoni Dello Zoo, La Famiglia Blu e Paco Il Marinaio, con sviluppo di playset in America Latina, Asia ed Europa e show dal vivo nelle principali città dell’America Latina e della Spagna.