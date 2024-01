Italodisco, Hallelujah e Tango sono le 3 canzoni più cercate in un anno in Italia

Ecco le canzoni più cercate nell’anno appena trascorso: al primo posto c’è Italodisco di The Kolors, seguono Hallelujah di Leonard Cohen e Tango di Tananai

La musica è un linguaggio universale che può unirci in emozioni, esperienze e ricordi condivisi. Ma quali sono state le tendenze musicali che hanno catturato il cuore degli italiani nel 2023? Una ricerca di Preply ha analizzato i dati del volume di ricerca per rivelare i testi più cercati dell’anno appena passato, nonché gli artisti musicali più cercati. Inoltre, gli esperti linguistici di Preply hanno condiviso ciò che rende i testi delle canzoni così orecchiabili.

I 10 TESTI MUSICALI PIÙ CERCATI IN ITALIA NEL 2023

Il testo più cercato del 2023 in Italia è quello della canzone ‘Italodisco‘ della rock band italiana The Kolors. La canzone è uscita a maggio 2023 ed è arrivata in cima alle classifiche italiane a luglio; i critici musicali italiani l’hanno elogiata come “un successo dell’estate 2023”. Dopo aver ricevuto così tanta attenzione, non sorprende che gli italiani cerchino il testo di questa canzone più di ogni altra, con una media di 516.000 ricerche annuali.

Al secondo posto c’è ‘Hallelujah‘ di Leonard Cohen. Nonostante sia stata pubblicata per la prima volta quasi 40 anni fa, nel 1984, la canzone è ancora oggi una delle preferite, con una media di 290.400 ricerche all’anno in Italia. È stata inserita nell’elenco delle 500 migliori canzoni dei Rolling Stones ed è stata suonata da più di 300 cantanti in varie lingue nel corso degli anni, il che ha contribuito a mantenerne la popolarità.

Al terzo posto si colloca ‘Tango‘ del cantautore italiano Tananai, con una media di 270.000 ricerche all’anno per questo testo in Italia. Tra le altre canzoni che figurano nella top 10 troviamo anche ‘Mon Amour‘ di Annalisa, ‘Cenere‘ di Lazza, ‘Bellissimissima‘ di Alfa, ‘Another love‘ di Tom Odell, ‘Rubami la notte‘ dei Pinguini Tattici Nucleari, ‘Flowers‘ di Miley Cyrus e a chiudere ‘Vetri neri‘ di Ava.

GLI ARTISTI MUSICALI PIÙ CERCATI IN ITALIA NEL 2023

Per quanto riguarda gli artisti dietro le canzoni, la cantante colombiana Shakira è in cima alle classifiche italiane di quest’anno. È diventata famosa per la prima volta all’inizio degli anni 2000 con successi come ‘Whenever, Wherever’ e ‘Hips Don’t Lie’ e continua ad essere popolare in tutto il mondo. In Italia riceve una media impressionante di 5,4 milioni di ricerche all’anno. Il cantante pop italiano Gianni Morandi è al secondo posto con 4,418 milioni di ricerche all’anno, seguito dal collega cantante italiano Toto Cutugno (4,417 milioni).