A “È sempre mezzogiorno!” su Rai 1 si brinda al nuovo anno

Da stamani su Rai una nuova settimana con il programma “È sempre mezzogiorno!”. Antonella Clerici brinda al nuovo anno

Si brinda al nuovo anno, nello studio di “È sempre mezzogiorno!”: Antonella Clerici torna in onda da martedì 2 gennaio e proseguirà fino a venerdì con quattro nuove puntate, in onda alle 11.55 su Rai1. “È sempre mezzogiorno!” è una trasmissione realizzata dalla direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me.

Ospiti delle nuove puntate Alessandro Siani, Cristiana Capotondi e Antonio Capitani, che nella prima puntata dell’anno racconterà l’oroscopo, segno per segno.

Cosa cucinerà all’inizio di questo anno nuovo il “professor” Daniele Persegani? Il cuoco emiliano offrirà i suoi consigli per trattare al meglio ricetta e ingredienti. Lo faranno, anche, i gemelli piemontesi Alessandro e Filippo Billi: torneranno ai fornelli con una nuova proposta per pranzi e cene da soli o in compagnia. Francesca Marsetti impiatterà la sua ricetta con il consueto buonumore, così come Natalia Cattelani. Dalla Sardegna approderà allo studio Rai di Milano Michele Farru. Dalla Sicilia, e precisamente da Palermo, prenderà un aereo Fabio Potenzano.

Sono solo alcuni dei nomi dei cuochi che si alterneranno ai fornelli questa settimana, con le loro cucine territoriali, e tanti nuovi piatti originali o della tradizione.

Tra sorprese, scherzi e risate, poi, in studio ci saranno Evelina Flachi, Fulvio Marino, Lorenzo Biagiarelli e Alfio Bottaro. Giovanna Civitillo consiglierà inoltre gli appuntamenti per il giorno dell’Epifania: nella sua rubrica “Gira e va” racconterà le tradizioni lungo la Penisola per festeggiare la Befana.

Antonella Clerici riprenderà a giocare con i telespettatori anche all’inizio di questo 2024: in palio buoni spesa e set di pentole. Per prenotarsi per l’estrazione dei giochi telefonici, occorre registrarsi allo 0645789090 oppure sul sito internet www.giocherai.it.