The Pineapple Thief in tour da headliner nel 2024

The Pineapple Thief annunciano un nuovo tour da headliner nel 2024. Dal 20 febbraio al 16 marzo la band suonerà in Italia e altri Paesi europei

The Pineapple Thief daranno il via nel 2024 a un grande tour in Europa e nel Regno Unito. Dal 20 febbraio al 16 marzo la band suonerà in Italia, nel Regno Unito, in Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Germania, Portogallo e in Polonia.

Questa sarà la prima occasione per vedere The Pineapple Thief dal vivo dopo il tour in Europa e negli Stati Uniti del 2022.

Bruce Soord commenta: “I tour del 2022 sono stati davvero speciali, perché ci hanno permesso di suonare dal vivo dopo una lunga pausa e di entrare nuovamente in contatto con i fan. Ora sembra passata un’eternità da quando lo abbiamo fatto, quindi non vediamo l’ora di incontrare il nostro pubblico!“.

“IT LEADS TO THIS”

EUROPEAN TOUR 2024

20/2 Manchester (GB) – O2 The Ritz

21/2 Bristol (GB) – SWX

23/2 Paris (FR) – Elysee Montmartre

24/2 Amsterdam (NL) – Melkweg

26/2 Neunkirchen (DE) – Gebläsehalle

27/2 Aschaffenburg (DE) – Colos Saal

28/2 Zurich (CH) – Komplex 457

1/3 Barcelona (ES) – Apolo

2/3 Madrid (ES) – La Paqui

3/3 Lisbon (PT) – Lisboa Ao Vivo

5/3 Toulouse (FR) – Metronum

6/3 Lyon (FR) – La Rayonne

7/3 Milan (IT) – Alcatraz

8/3 Strasbourg (FR) – La Laiterie

9/3 Munich (DE) – Technikum

11/3 Warsaw (PL) – Palladium

13/3 Krakow (PL) – Klub Studio

14/3 Berlin (DE) – Kesselhaus

15/3 Cologne (DE) – Carlswerk Victoria

16/3 London (GB) – O2 Shepherd’s Bush Empire