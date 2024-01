Previsioni meteo 1 gennaio 2024: piogge al Nord

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 1 gennaio 2024: tempo in miglioramento su tutta l’Italia, pioviggini solo sulle coste tirreniche meridionali

Il nuovo anno inizia con condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia dopo il rapido passaggio perturbato della notte di San Silvestro che ha portato piogge al Nord e parte del Centro. Nella giornata di oggi l’allontanamento del nucleo instabile determinerà il ritorno della stabilità su tutte le nostre regioni, con possibilità di pioviggini esclusivamente sulle coste tirreniche centro-meridionali. Nel corso della settimana avremo un flusso di correnti occidentali le quali porteranno molta nuvolosità e anche deboli precipitazioni sparse ma in un contesto ancora molto mite. Previste infatti temperature al di sopra delle medie anche di 6-8 gradi.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 1 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità a tratti compatta, residue precipitazioni sul Friuli Venezia Giulia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con nubi basse lungo la Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza coperti su tutti i settori. Temperature minime in calo e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Nuvolosità irregolare al mattino su tutti i settori, isolati piovaschi sul basso Lazio. Al pomeriggio cieli coperti sulle zone interne, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli a tratti coperti. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino coperto sulla Campania con deboli precipitazioni associate, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo invariato con nuvolosità compatta anche sulla Sardegna. In serata possibili deboli piovaschi tra Campania e Calabria, coperto altrove. Temperature minime in rialzo sulle regioni peninsulari, in calo altrove; massime stabili. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .