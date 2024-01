Paolo Menconi nelle librerie con due nuove favole per bambini

Nuovi libri sugli animali per bambini: in libreria “Favole degli Animali della Buonanotte” e “Filastrocche degli animali” di Paolo Menconi

Dopo diverse pubblicazioni che hanno riscosso un ottimo riscontro di critica e di pubblico, sono appena usciti 2 libri sugli animali di Paolo Menconi: Favole degli Animali della Buonanotte e Filastrocche degli Animali.

Perché due nuovi libri per bambini sugli animali?

Paolo Menconi – Ritengo che parlare ai bambini degli animali sia un’occasione utilissima per insegnare ai più piccoli che tutti gli animali meritano rispetto, protezione e tanto amore e che questo sia uno degli insegnamenti importanti che i figli dovrebbero ricevere dai genitori e dagli adulti in genere. E, quale strumento può risultare più utile ed efficace per trasmettere questo messaggio se non leggere, insieme a loro, favole e filastrocche?

Parlaci di Favole degli animali della buonanotte.

Paolo Menconi – Come il primo volume, anche Favole degli Animali della Buonanotte (Volume 2) è una raccolta di 19 appassionanti storie sugli animali ricche di insegnamenti e di tantissime illustrazioni da colorare, per favorire un maggiore coinvolgimento dei bambini.

Ogni favola ha una sua morale e le storie raccontate nel libro hanno la capacità trasmettere i valori importanti della vita come l’amicizia, la determinazione, la saggezza, l’onestà, l’astuzia, il coraggio, la giustizia, la riconoscenza, il rispetto, la positività.

I protagonisti sono tantissimi simpatici animali: moltissimi cagnolini, gatti, volpi, una saggia tartaruga, una lepre ingegnosa, topolini, una giovane ranocchia e molti altri. Sono favole per far divertire e, nello stesso tempo, per insegnare ai bambini in modo semplice e giocoso. Un modo per imparare con il sorriso e leggerle ai propri figli è per noi genitori un’occasione speciale per passare del tempo prezioso con loro.

Parliamo del libro di Filastrocche degli animali. Quali sono i benefici e l’importanza delle filastrocche per i bambini?

Paolo Menconi – Le rime e le filastrocche per bambini sono utilissime per sviluppare il linguaggio, le abilità cognitive, la musicalità e il ritmo. Inoltre, allenano la memoria, sono divertenti come un gioco e stimolano l’attenzione, l’apprendimento, la creatività, le emozioni e l’intelligenza sociale, con importanti ripercussioni che saranno molto evidenti già in età scolare.

I bambini che, sin da piccoli, sono stati stimolati leggendo ad alta voce favole e filastrocche, da grandi avranno una migliore capacità di lettura, maggiore proprietà di linguaggio, maggiore curiosità ed interessi. Addirittura, risulta utilissimo leggerle anche ai bimbi che sono ancora nel pancione della mamma e che ascoltano la voce della mamma e del futuro papà.

Alcuni studi di neurolinguistica hanno addirittura ipotizzato che le filastrocche possono rivelarsi utili anche nella prevenzione e nel trattamento della dislessia, perché allenano la memoria a breve termine, proprio quella che risulta compromessa nelle persone con dislessia.

Inoltre, leggere e canticchiare, con voce dolce e morbida, filastrocche e ninne nanne favorisce il rilassamento, il sonno e migliora il benessere psicofisico dei bambini.

Per tutti questi motivi, ho scritto una raccolta di 31 divertenti filastrocche con 31 animali differenti: ogni filastrocca racconta una piccola storia, toccando spesso anche argomenti importanti come la protezione degli animali e dell’ambiente, la diversità, l’amicizia, la generosità e tanti altri. Inoltre, il libro è arricchito da splendide illustrazioni che coinvolgeranno i bambini… oltre alle mamme e i papà.

Posso leggertene una?

La zebra arcobaleno

Che la zebra abbia le strisce

certo nessuno si stupisce,

e che siano bianco e nero

ormai lo sa anche il mondo intero.

Ma come un fulmine a ciel sereno

ne arrivò una a strisce arcobaleno.

Giraffe, gnù, antilopi ed elefanti

corsero a vederla tutti quanti.

“Certo, gli sarà venuta una grave malattia

per paura fuggiamo e presto andiamo via!”

E così, abbandonata, triste e sconsolata

rimase tutta sola la povera zebra colorata.

In verità, aveva colorato le strisce solo per scherzo

perché aveva pensato: “Così un pochino mi diverto!”

Quella notte, un leone feroce al branco si avvicinò

e la zebra arcobaleno, da lontano, lo avvistò.

“Fuggite! Fuggite!” strillò forte all’istante

e così le zebre si salvaron tutte quante.

All’alba, nella savana arrivò un forte temporale

e il color delle strisce, da arcobaleno tornò uguale.

Ma ormai tutti gli animali avevano imparato

che chi è diverso non va mai abbandonato.

In conclusione, Favole degli animali della buonanotte e Filastrocche degli animali sono due libri divertenti, coinvolgenti e utili. Un consiglio? Approfittate, tutte le sere, del momento magico prima delle nanne per leggerli ai vostri bambini!

Grazie a Paolo Menconi per questa breve chiacchierata e buona lettura a grandi e piccini.